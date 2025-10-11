Llegan las tormentas: a qué hora llueve en Buenos Aires este sábado 11 de octubre, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional emitió su informe del clima y reveló cuándo podrían presentarse las precipitaciones en el AMBA.

Llegan las tormentas. Foto: NA/Damián Dopacio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico del tiempo para este fin de semana y reveló a qué hora podrían llegar la lluvia al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este sábado 11 de octubre.

Según el informe del SMN, será durante la noche, específicamente cerca de las 22, cuando se presenten entre 70% y 100% de probabilidades de tormentas fuertes.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

En cuanto al domingo, habrá entre 10% y 40% de chances de chaparrones durante la madrugada y la mañana. En tanto, durante la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas.

Cómo estará el tiempo el fin de semana en Buenos Aires

Sábado 11 de octubre : se espera una mínima de 18° y una máxima de 28°, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Domingo 12 de octubre: la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con chaparrones durante la madrugada y mañana, y lluvias aisladas en la tarde-noche.

El pronóstico para la semana