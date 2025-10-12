Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Clima actual

Condiciones climáticas para esta mañana

Este domingo, en Buenos Aires, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso. Durante las primeras horas del día, se registrarán temperaturas mínimas de 5.6°C. La humedad rondará el 55%, mientras que el viento soplará a una velocidad máxima de 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, la nubosidad se mantendrá parcial, con una temperatura máxima que alcanzará los 15.7°C. La noche continuará con la misma tendencia climática, por lo que se espera que sea bastante apacible. Los vientos disminuirán su intensidad, lo que hará que el ambiente sea más agradable para actividades al aire libre. La puesta del sol hoy será a las 17:52, cerrando una jornada mayormente estable en cuanto a condiciones climáticas.