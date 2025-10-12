Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Condiciones climáticas matutinas en Catamarca

La mañana en Catamarca comenzará con un clima bastante benigno. El cielo estará parcialmente nuboso, permitiendo disfrutar de un amanecer tranquilo. Las temperaturas matutinas estarán comprendidas entre los 6.4°C, lo que lo convierte en un inicio de día fresco. A lo largo de la mañana, el viento soplará a una velocidad promedio de 21 km/h, manteniendo el aire en constante movimiento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, pero las condiciones generales continuarán siendo agradables. Las temperaturas se elevarán hasta alcanzar un máximo de 23.7°C, asegurando una jornada templada. Durante la noche, las nubes podrían despejarse un poco, haciendo que la temperatura descienda suavemente, pero sin alcanzar niveles fríos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 8:12 AM y se despedirá a las 6:33 PM, brindando un adecuado marco de luz para disfrutar de este domingo.