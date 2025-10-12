Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Clima en Jujuy

Para este domingo en Jujuy, se pronostica un clima con condiciones mayormente estables durante la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán aproximadamente a los 4.2°C, brindando una atmósfera fresca al iniciar el día. La humedad relativa alcanzará un nivel del 46%, lo que indica un ambiente confortable. No se prevé la presencia de precipitaciones durante las primeras horas del día, por lo que las actividades al aire libre están recomendadas sin restricciones según este pronóstico matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Al llegar la tarde y noche, las condiciones climáticas en Jujuy se mantendrán parcialmente nubosas. La temperatura máxima puede escalar hasta alrededor de 18.4°C, ofreciendo un clima agradable para quienes deseen disfrutar de actividades al final del día. Los vientos soplarán con una velocidad media de 10 km/h, ayudando a mantener un ambiente fresco. Se recomienda utilizar ropa ligera pero abrigada en caso de alargarse las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025

El sol hará su aparición en Jujuy a las 08:01, ocupando el cielo con su luz en el inicio de la mañana. El tiempo ganará otra perspectiva a las 18:41 cuando el sol se retire, dando lugar a la noche.