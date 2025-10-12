Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Clima local

Hoy en Tucumán, durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8.5°C, asegurando una jornada fresca para comenzar el día. El viento alcanzará velocidades moderadas, rondando los 7 km/h. Se espera que la humedad esté alrededor del 41% durante esta primera parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y la noche, las condiciones no variarán significativamente. El cielo permanecerá parcialmente cubierto, aunque las temperaturas se elevarán hasta los 22.4°C, brindando una tarde mucho más cálida. Las ráfagas de viento serán ligeras, pero activas por momentos, con velocidades que podrían llegar a los 11 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025

La salida del sol se registrará a las 08:06 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 18:35 horas, brindando horas moderadas de luz diurna. Estos datos podrían ser de suma importancia para aquellos que planean actividades al aire libre.