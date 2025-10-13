Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Pronóstico Met

Hoy en Jujuy, el clima matutino se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, ideal para quienes disfrutan de las mañanas frescas de la región. A lo largo del día, la velocidad del viento alcanzará hasta 10 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica agradable y sin grandes cambios de temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con una leve posibilidad de precipitación. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C hacia la tarde, mientras que la humedad será del 46%, asegurando una noche agradable y sin precipitaciones significativas. El viento continuará soplando a una velocidad máxima estimada de 13 km/h, proporcionando un ambiente fresco para el ocaso.