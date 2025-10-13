Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025
Hoy en Jujuy, el clima matutino se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, ideal para quienes disfrutan de las mañanas frescas de la región. A lo largo del día, la velocidad del viento alcanzará hasta 10 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica agradable y sin grandes cambios de temperatura.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con una leve posibilidad de precipitación. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C hacia la tarde, mientras que la humedad será del 46%, asegurando una noche agradable y sin precipitaciones significativas. El viento continuará soplando a una velocidad máxima estimada de 13 km/h, proporcionando un ambiente fresco para el ocaso.