Certificado Único de Discapacidad: cuáles son los requisitos para mantener el CUD en octubre 2025

Los requisitos para obtener y mantener el Certificado Único de Discapacidad (CUD), otorgado a personas que padecen enfermedades u otras condiciones, fueron modificados por la Agencia Nacional de Discapacidad en este octubre. Los detalles.

Certificado Único de Discapacidad, CUD. Foto: redes sociales.

La ANDIS modificó los requisitos para mantener o solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en este mes de octubre. Esta credencial otorga beneficios a personas que padecen enfermedades u otras condiciones crónicas.

Las modificaciones estipuladas por la Resolución 2520/2024 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) rigen a partir de este mes. Permite acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901.

Cuáles son los requisitos para obtener el CUD en octubre

Para obtener o mantener el CUD este octubre del 2025, la ANDIS establece una serie de requisitos. En primer lugar, el solicitante del certificado debe tener afecciones de origen:

Intelectual o mental

Visual

Motor

Auditivo

Respiratorio

Cardiovascular

Renal urológico

Digestivo/ Hepático

Cómo obtengo el CUD en octubre del 2025

El proceso para obtener el CUD es un trámite gratuito que debe realizarse de manera presencial frente a la Junta Evaluadora que corresponda al domicilio de quién lo solicite.

El trámite gratuito para obtener el CUD

La documentación a presentar para iniciar el proceso es:

DNI original y legible.

Informes y estudios médicos recientes.

Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con diagnóstico completo.

Carnet de obra social o prepaga (si corresponde).

Si se trabaja, recibo de sueldo. Si no se trabaja, recibo de sueldo del familiar a cargo.

Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.

Cómo es el proceso para obtener el CUD

Solicitud de turno ante la Junta Evaluadora correspondiente a través de los canales habilitados (plataforma nacional, hospital público o local de discapacidad). Evaluación interdisciplinaria por profesionales de salud para determinar si persiste la condición certificada. Emisión del certificado o rechazo del pedido, según corresponda.

Cuáles son los cambios en el CUD

Prórroga automática : es el cambio más significativo. Todos los certificados con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se extenderán hasta la misma fecha de 2026, sin necesidad de realizar el trámite .

CUD sin vencimiento : se otorga en casos específicos , como personas mayores de 60 años con discapacidad reconocida por más de cinco años, quienes necesiten equipamiento permanente o quienes hayan recibido dos certificados anteriores.

CUD digital: disponible en la app Mi Argentina , con la misma validez legal que el documento físico.

Certificado Único de Discapacidad en su versión virtual

Cuáles son los beneficios del CUD