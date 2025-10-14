Certificado Único de Discapacidad: cuáles son los requisitos para mantener el CUD en octubre 2025
La ANDIS modificó los requisitos para mantener o solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en este mes de octubre. Esta credencial otorga beneficios a personas que padecen enfermedades u otras condiciones crónicas.
Las modificaciones estipuladas por la Resolución 2520/2024 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) rigen a partir de este mes. Permite acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901.
Cuáles son los requisitos para obtener el CUD en octubre
Para obtener o mantener el CUD este octubre del 2025, la ANDIS establece una serie de requisitos. En primer lugar, el solicitante del certificado debe tener afecciones de origen:
- Intelectual o mental
- Visual
- Motor
- Auditivo
- Respiratorio
- Cardiovascular
- Renal urológico
- Digestivo/ Hepático
Cómo obtengo el CUD en octubre del 2025
El proceso para obtener el CUD es un trámite gratuito que debe realizarse de manera presencial frente a la Junta Evaluadora que corresponda al domicilio de quién lo solicite.
La documentación a presentar para iniciar el proceso es:
- DNI original y legible.
- Informes y estudios médicos recientes.
- Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con diagnóstico completo.
- Carnet de obra social o prepaga (si corresponde).
- Si se trabaja, recibo de sueldo. Si no se trabaja, recibo de sueldo del familiar a cargo.
- Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.
Cómo es el proceso para obtener el CUD
- Solicitud de turno ante la Junta Evaluadora correspondiente a través de los canales habilitados (plataforma nacional, hospital público o local de discapacidad).
- Evaluación interdisciplinaria por profesionales de salud para determinar si persiste la condición certificada.
- Emisión del certificado o rechazo del pedido, según corresponda.
Cuáles son los cambios en el CUD
- Prórroga automática: es el cambio más significativo. Todos los certificados con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se extenderán hasta la misma fecha de 2026, sin necesidad de realizar el trámite.
- CUD sin vencimiento: se otorga en casos específicos, como personas mayores de 60 años con discapacidad reconocida por más de cinco años, quienes necesiten equipamiento permanente o quienes hayan recibido dos certificados anteriores.
- CUD digital: disponible en la app Mi Argentina, con la misma validez legal que el documento físico.
Cuáles son los beneficios del CUD
- Cobertura total en salud: incluye medicamentos, tratamientos, rehabilitación, equipamiento y apoyos educativos.
- Transporte público gratuito: en trenes, subtes, colectivos y micros de corta, media y larga distancia.
- Eximición de tasas municipales: según la normativa de cada jurisdicción.
- Beneficios en la compra de vehículos: como la exención del IVA en autos nacionales y reducción de impuestos en importados.
- Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
- Derechos laborales: como el acceso al cupo del 4% en organismos estatales y programas de empleo.
- Símbolo Internacional de Acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.