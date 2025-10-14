El clima en Argentina, entre una ola de calor con temperaturas de 38° y fuertes lluvias acompañadas de granizo

La semana en el país oscilará entre temperaturas veraniegas con precipitaciones intensas en diferentes provincias.

Una semana de mucho calor en Argentina. Foto: Freepik.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que se viene la primera ola de calor en esta primavera, con temperaturas que llegarán hasta los 38° en la República Argentina.

A su vez, una vez que pase este clima veraniego, el organismo que vigila el clima en el país adelantó que volverán las tormentas severas y posible caída de granizo a distintos sectores del país.

Las provincias que sufrirán temperaturas elevadas en Argentina

A partir de este miércoles, se espera un marcado ascenso de las temperaturas en gran parte del país, con máximas que alcanzarán los 37° en algunas regiones. El norte argentino será el área más afectada, especialmente en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Misiones, Córdoba y San Juan.

Jujuy, una de las provincias más afectadas por el calor. Foto: Unsplash.

El jueves, el calor se intensificará aún más, con valores que podrían llegar hasta los 38° en el este de Jujuy y el oeste de Formosa. En el resto de las provincias mencionadas, el termómetro se mantendrá por encima de los 30 °C, consolidando la ola de calor que dominará la región durante gran parte de la semana.

¿Cuándo llegan las tormentas y a qué zonas afecta?

Tras un calor inaguantable, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. Durante el jueves y el sábado por la tarde, llegarán las tormentas a varias de las provincias que padecieron las altas temperaturas.

Lluvias en Argentina. Foto: NA (Damián Dopacio)

Las lluvias, en algunos casos acompañadas de granizo y fuertes ráfagas, afectarán principalmente a Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Misiones, el norte de Santa Fe, Córdoba y el noreste de San Luis.

El clima en Buenos Aires

En la provincia más habitada de Argentina se esperan lluvias durante todo este miércoles en la zona suroeste, afectando principalmente a localidades como Bahía Blanca, Olavarría, Tres Arroyos, Necochea, San Carlos de Bolívar y Pehuajó.

En cambio, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) permanecerá mayormente sin tormentas. De todas formas, los pronósticos señalan que existe una leve posibilidad de precipitaciones en esta zona para el viernes al mediodía, aunque la probabilidad no supera el 20%.