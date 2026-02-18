Picada de lujo en 10 minutos: cómo armar una tabla muy original de quesos y mermeladas
Con lo que tenés en casa puede surgir el tentempié perfecto, si te animás a estas combinaciones.
Si estás pensando en resolver una picada distinta, hoy te damos los mejores trucos para esta receta basada en una combinación que no falla: quesos y mermeladas. Más allá del clásico “vigilante”, acá te mostramos muchas más ociones para sorprender a todos tus invitados.
Para los momentos donde nos llegan invitados y tenemos pocos elementos para resolver algo para el picoteo ¡te damos una nueva idea! Las mermeladas y los quesos siempre han sido buenos amigos, y armar una tabla es muy fácil.
A la hora de hacer una tabla de quesos podemos elegir tres variedades y será más que suficiente para descubrir las diferentes texturas, formas y sabores: un queso azul, un queso brie y gouda. Ahí combinamos un poco de la cremosidad del brie, un queso semiduro como el gouda y un queso fuerte como el azul.
Si buscás complementos para esta receta y un poco de color, aceitunas y tomates cherry son un must porque dan frescura y color a la presentación. Siempre viene bien pensar en la composición que haremos con los elementos que tenemos. Un tabla de madera bien grande puede ser la base perfecta para acomodar todo.
Otra cosa a tener en cuenta, pan casero y grisines o unas galletas con semillas ¡así estarán todos satisfechos y podrán probar la variedad de quesos seleccionados!
Ahora resta elegir con qué bebidas se acompañará esta rica picada de quesos con mermeladas.
Ingredientes para una picada abundante para 4 personas
Esta picada está pensada como entrada
- 1 pan casero
- 200 gramos de grisines
- 250 gramos de queso azul (roquefort)
- 250 gramos de brie
- 250 gramos de Gouda o Curados
- 50 gramos de mermelada de damascos
- 50 gramos de mermelada de frutillas
Cómo hacer la picada más rica que vas a probar
Esta picada la haremos con pocos ingredientes, pero como te mencionamos en la nota podés agregarle frutos secos, tomatitos cherry, olivas ¡o darle tu toque culinario!
- Separar y pesar todos los ingredientes y cantidades sugeridas
- Tomar una tabla y cortar el pan en lonjas, reservar en una panera o plato para servir
- Tomar una tabla y cortar el queso brie primero por la mitad y luego en cuartos y por último en octavos. Vamos haciendo triángulos, debemos hacerlo con el queso frío porque se desarma.
- Cortar el queso azul en dados, si se desgrana mucho con cuidado tomar los trozos y acomodarlo en la tabla.
- El queso semiduro es más fácil, por lo general se sigue la forma del queso y se cortan tamaños uniformes para su presentación y que sea cómodo dar el bocado
- Preparamos los dips o cuencos con las mermeladas y los untadores ¡y queda disfrutar!