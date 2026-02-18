Una rica picada para aprovechar la mermelada casera ¡y los quesos más sabrosos! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Si estás pensando en resolver una picada distinta, hoy te damos los mejores trucos para esta receta basada en una combinación que no falla: quesos y mermeladas. Más allá del clásico “vigilante”, acá te mostramos muchas más ociones para sorprender a todos tus invitados.

Para los momentos donde nos llegan invitados y tenemos pocos elementos para resolver algo para el picoteo ¡te damos una nueva idea! Las mermeladas y los quesos siempre han sido buenos amigos, y armar una tabla es muy fácil.

Tabla de quesos para una exquisita picada ¡en pocos pasos un agasajo imperdible! Foto: Imagen creada con Gemini IA

A la hora de hacer una tabla de quesos podemos elegir tres variedades y será más que suficiente para descubrir las diferentes texturas, formas y sabores: un queso azul, un queso brie y gouda. Ahí combinamos un poco de la cremosidad del brie, un queso semiduro como el gouda y un queso fuerte como el azul.

Si buscás complementos para esta receta y un poco de color, aceitunas y tomates cherry son un must porque dan frescura y color a la presentación. Siempre viene bien pensar en la composición que haremos con los elementos que tenemos. Un tabla de madera bien grande puede ser la base perfecta para acomodar todo.

Otra cosa a tener en cuenta, pan casero y grisines o unas galletas con semillas ¡así estarán todos satisfechos y podrán probar la variedad de quesos seleccionados!

Ahora resta elegir con qué bebidas se acompañará esta rica picada de quesos con mermeladas.

Ingredientes para una picada abundante para 4 personas

Esta picada está pensada como entrada

1 pan casero

200 gramos de grisines

250 gramos de queso azul (roquefort)

250 gramos de brie

250 gramos de Gouda o Curados

50 gramos de mermelada de damascos

50 gramos de mermelada de frutillas

Cómo hacer la picada más rica que vas a probar

Esta picada la haremos con pocos ingredientes, pero como te mencionamos en la nota podés agregarle frutos secos, tomatitos cherry, olivas ¡o darle tu toque culinario!