Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
miércoles, 18 de febrero de 2026, 14:02
Una rica picada para aprovechar la mermelada casera ¡y los quesos más sabrosos!
Una rica picada para aprovechar la mermelada casera ¡y los quesos más sabrosos! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Si estás pensando en resolver una picada distinta, hoy te damos los mejores trucos para esta receta basada en una combinación que no falla: quesos y mermeladas. Más allá del clásico “vigilante”, acá te mostramos muchas más ociones para sorprender a todos tus invitados.

Para los momentos donde nos llegan invitados y tenemos pocos elementos para resolver algo para el picoteo ¡te damos una nueva idea! Las mermeladas y los quesos siempre han sido buenos amigos, y armar una tabla es muy fácil.

Tabla de quesos para una exquisita picada ¡en pocos pasos un agasajo imperdible! Foto: Imagen creada con Gemini IA

A la hora de hacer una tabla de quesos podemos elegir tres variedades y será más que suficiente para descubrir las diferentes texturas, formas y sabores: un queso azul, un queso brie y gouda. Ahí combinamos un poco de la cremosidad del brie, un queso semiduro como el gouda y un queso fuerte como el azul.

Si buscás complementos para esta receta y un poco de color, aceitunas y tomates cherry son un must porque dan frescura y color a la presentación. Siempre viene bien pensar en la composición que haremos con los elementos que tenemos. Un tabla de madera bien grande puede ser la base perfecta para acomodar todo.

También podría interesarte
Eleva cualquier ensalada: la mejor vinagreta para las comidas de verano, con solo 4 ingredientes.

Eleva cualquier ensalada:la mejor vinagreta para las comidas de verano, con solo 4 ingredientes.

La pastafrola de Doña Petrona: la receta clásica que nunca falla para sorprender en la merienda

La pastafrola de Doña Petrona:la receta clásica que nunca falla para sorprender en la merienda

Otra cosa a tener en cuenta, pan casero y grisines o unas galletas con semillas ¡así estarán todos satisfechos y podrán probar la variedad de quesos seleccionados!

Ahora resta elegir con qué bebidas se acompañará esta rica picada de quesos con mermeladas.

Ingredientes para una picada abundante para 4 personas

Esta picada está pensada como entrada

  • 1 pan casero
  • 200 gramos de grisines
  • 250 gramos de queso azul (roquefort)
  • 250 gramos de brie
  • 250 gramos de Gouda o Curados
  • 50 gramos de mermelada de damascos
  • 50 gramos de mermelada de frutillas

Cómo hacer la picada más rica que vas a probar

Esta picada la haremos con pocos ingredientes, pero como te mencionamos en la nota podés agregarle frutos secos, tomatitos cherry, olivas ¡o darle tu toque culinario!

  1. Separar y pesar todos los ingredientes y cantidades sugeridas
  2. Tomar una tabla y cortar el pan en lonjas, reservar en una panera o plato para servir
  3. Tomar una tabla y cortar el queso brie primero por la mitad y luego en cuartos y por último en octavos. Vamos haciendo triángulos, debemos hacerlo con el queso frío porque se desarma.
  4. Cortar el queso azul en dados, si se desgrana mucho con cuidado tomar los trozos y acomodarlo en la tabla.
  5. El queso semiduro es más fácil, por lo general se sigue la forma del queso y se cortan tamaños uniformes para su presentación y que sea cómodo dar el bocado
  6. Preparamos los dips o cuencos con las mermeladas y los untadores ¡y queda disfrutar!