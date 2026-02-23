El conductor detenido por correr una picada en Villa Gesell. Foto: Policía de Buenos Aires

El conductor de una camioneta Volkswagen Amarok fue detenido tras realizar maniobras temerarias durante una picada en un sector de médanos de la ciudad balnearia de Villa Gesell (Buenos Aires).

Registros en video muestran al automovilista acelerando a alta velocidad junto a otros vehículos UTV y motocicletas en una zona con gran presencia de turistas que asistían al Enduro de Verano, una competencia de cuatriciclos y motocross, que se realiza desde 1992.

La peligrosa picada que corrió un conductor de una Volkswagen Amarok en Villa Gesell. Créditos: NA

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos policiales y agentes de tránsito, quienes concretaron la detención e incautaron el rodado, que fue trasladado posteriormente al playón municipal.

El intendente Gustavo Barrera advirtió y aseguró que “si corrés picadas, vas preso” y confirmó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitará la inhabilitación del conductor.

La camioneta Volkswagen Amarok incautada por correr picadas en Villa Gesell. Foto: Policía de Buenos Aires

En esta oportunidad, la gravedad de la conducta observada y la evidencia reunida justificaron la intervención judicial. Durante la temporada de verano en la Costa Atlántica, este tipo de episodios con vehículos de distintos tamaños y maniobras peligrosas se repiten con frecuencia.

En varias oportunidades, estos hechos derivaron en incidentes graves, como ocurrió semanas atrás con el caso de Bastián Jerez, cuando el choque entre un UTV y una camioneta lo dejó en grave estado. El menor fue operado en diez oportunidades.

Un motociclista murió tras un accidente en Villa Gesell

Andrés Alberto Alemán (27) murió este fin de semana tras caer de su moto en un médano de Villa Gesell. El hecho ocurrió en el marco de la realización del Enduro del Verano, que reunió a miles de turistas y competidores en la ciudad de la Costa Atlántica.

Según la información oficial, la víctima no llevaba casco ni elementos de protección al momento del accidente. Además, era investigado por la División Narcotráfico y la DDI La Plata como presunto líder de una banda dedicada a la venta de drogas en los barrios Mosconi y Punta Lara.

Andrés Alberto Alemán, el joven de 27 años que murió en Villa Gesell. Foto: 0221

Después de la caída, personal de Bomberos realizó maniobras de reanimación en el lugar. Luego, fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde ingresó sin signos vitales a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas.

El siniestro se produjo en un “médano cortado”, una formación típica de la zona que presenta desniveles abruptos y cambios bruscos en el terreno, considerados uno de los principales riesgos de la práctica off-road en los médanos de la Costa Atlántica.