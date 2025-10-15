“¿Banana o calamar? ¿Frutilla o sangre?”: de qué se trata la nueva propuesta de Flynn Paff Jelly Beans

Al mejor estilo Harry Potter, invita a descubrir el misterio detrás de cada color: un mismo caramelo puede tener dos sabores distintos.

Caramelos, golosinas. Foto: Freepik.

Los caramelos Flynn Paff llegaron con una propuesta distinta al resto que promete revolucionar el mercado. El nuevo producto, además de combinar sabor con diversión, también viene con sorpresas.

Se trata de las Flynn Paff Jelly Beans Challenge, la nueva golosina que promete revolucionar las juntadas con amigos. ¿De qué se trata? La nueva propuesta de Flyn Paff invita a descubrir el misterio detrás de cada color: un mismo caramelo puede tener dos sabores distintos, uno delicioso y otro totalmente inesperado. Algo muy similar a la golosina de Harry Potter, las grageas, donde podés encontrar con cualquier tipo.

Flynn Paff Jelly Beans Challenge. Foto: Instagram/flynnpaffarg

¿Banana o calamar? ¿Frutilla o sangre? ¿Durazno o curry? ¿Kiwi o moco?, cualquiera de estos sabores te puede tocar a la hora de comer un Flynn Paff Jelly Beans.

Con 12 sabores muy distintos, los Flynn Paff Jelly Beans Challenge proponen para los fanáticos de lo dulce una experiencia llena de juego, desafío y diversión. Estos nuevos caramelos son para experimentar, grabar las reacciones y compartirlas en redes bajo el hashtag #JellyBeansChallenge.

Cómo se juega al #JellyBeansChallenge

Elegir un color Probar sin saber qué gusto es Reírse, gritar y desafiar a otra persona

El nuevo Flynn Paff Jelly Beans Challenge. Video: Instagram/flynnpaffarg

Una reconocida marca de golosinas lanzó sus caramelos de pistacho y chocolate: ya están en todos los kioscos

El furor por el pistacho hizo que el fruto seco comenzara a formar parte de rellenos de alfajores, chocolates y hasta bombones. Ahora, una reconocida marca de golosinas no se quiso quedar afuera y lanzó sus propios caramelos con pistacho y chocolate.

Butter Toffees sumó a su línea Intense una propuesta que combina estos dos sabores y ya se encuentra disponible en todos los kioscos del país.

El lanzamiento oficial se realizó en Brasil bajo el nombre Butter Toffees Intense 53% Cacau sabor Pistacho, pero los kioscos argentinos ya comenzaron a venderlos, anticipando una llegada oficial al mercado local en los próximos meses.

Caramelos de pistacho. Foto: Infokioscos.

En Brasil, se comercializan en bolsas de 90 gramos, pero la aparición en góndolas argentinas refuerza la expectativa de que pronto se sumen de forma oficial a la oferta nacional.

La novedad presenta una capa de chocolate 53% cacao con un cremoso relleno sabor pistacho, en línea con la tendencia que Arcor ya exploró con el reciente Bon o Bon Pistacho en ese país, y que también ya se consigue acá.

Con este lanzamiento, Arcor refuerza su liderazgo en el mercado y amplía su línea de golosinas premium, apostando por combinaciones alineadas con las tendencias internacionales pero fieles a su estilo tradicional.