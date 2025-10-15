Chau peajes: el anuncio del Gobierno que cambiará el tránsito de millones de argentinos

El Gobierno quiere implementar el sistema de cobro por TelePase. Los detalles del anuncio que modificará el tránsito de millones de argentinos.

La fecha límite para garantizar el sistema de TelePase en rutas nacionales es del 31 de diciembre de 2026. Foto: NA (Daniel Vides)

La nueva medida en el Boletín Oficial sobre los pagos en peajes modificará el tránsito de millones de argentinos en rutas nacionales. A través del Decreto 733/2025, se precisaron detalles en torno a la fecha límite para establecer un único sistema de cobro: el TelePase.

Chau cabina de peajes: cuándo dejarán de existir

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje: antes del 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas deberán tener un sistema de cobro automático garantizado por la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la secretaría de Transporte del ministerio de Economía.

El Gobierno lo confirmó a través del Decreto 733/2025. Foto: NA.

Este sistema será sin el uso de efectivo de forma directa ni la participación de ningún empleado, ya que la idea es que desaparezcan las cabinas de peaje. “Para la fecha establecida -31 de diciembre de 2026-, todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow”, subrayaron en el documento oficial firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona.

“La Dirección Nacional de Vialidad podrá modificar el plazo cuando las características de cada tramo y/o estación de peaje así lo justifiquen”, indicaron. De esta manera, los conductores le dirán chau a las cabinas de peaje, que tendrán la intención de promover el uso de TelePase a los fines de optimizar el tránsito vehicular, garantizar un cobro más eficiente y reducir la evasión.