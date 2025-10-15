Ideal para la primavera: cómo hacer una tarta de choclo en simples pasos y con pocos ingredientes

Una opción que nunca falla para disfrutar en el almuerzo o la cena de primavera.

Tarta de choclo. Foto: Pinterest.

La tarta de choclo es una receta perfecta para los días de primavera, cuando el clima se mantiene templado, sin frío ni calor. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en una opción reconfortante tanto para el almuerzo como para la cena.

El truco para que la tarta de choclo quede cremosa y sabrosa es usar distintos tipos de quesos y combinar el choclo crema con los granos. De esa manera, y gracias a diversos condimentos, obtendrás una receta deliciosa.

Cómo hacer una tarta de choclo

Ingredientes

1 masa de tarta

1 lata choclo crema

1 lata de choclo en grano (o dos choclos desgranados)

1 cebolla

1 pimiento morrón

100 gramos queso cremoso

70 gramos de queso crema

1 chorro de crema de leche

Sal y pimienta

Paso a paso