Ideal para la primavera: cómo hacer una tarta de choclo en simples pasos y con pocos ingredientes

Una opción que nunca falla para disfrutar en el almuerzo o la cena de primavera.
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 15 de octubre de 2025, 12:47
Tarta de choclo.
Tarta de choclo. Foto: Pinterest.

La tarta de choclo es una receta perfecta para los días de primavera, cuando el clima se mantiene templado, sin frío ni calor. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en una opción reconfortante tanto para el almuerzo como para la cena.

El truco para que la tarta de choclo quede cremosa y sabrosa es usar distintos tipos de quesos y combinar el choclo crema con los granos. De esa manera, y gracias a diversos condimentos, obtendrás una receta deliciosa.

Cómo hacer una tarta de choclo

Ingredientes

  • 1 masa de tarta
  • 1 lata choclo crema
  • 1 lata de choclo en grano (o dos choclos desgranados)
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento morrón
  • 100 gramos queso cremoso
  • 70 gramos de queso crema
  • 1 chorro de crema de leche
  • Sal y pimienta

Tarta de choclo. Foto: Pinterest.

Paso a paso

  1. En una sartén con un chorro de aceite, saltear la cebolla y el pimiento picados hasta que la primera quede transparente
  2. Agregar el choclo en granos y el cremoso en la sartén. Salpimienta y deja cocinar por 3 minutos
  3. En un recipiente, mezclar la preparación anterior con el queso crema, la crema de leche y la mitad del queso cremoso en cubos
  4. Revolver bien
  5. Después, agregar el relleno a una tartera con la masa y sumar el resto del queso cremoso en cubos por encima. De esa forma tendrás una tarta de choclo gratinada
  6. Por último, cocinar en el horno a 180ºC hasta que la masa quede dorada (20 minutos).
  7. Si querés, podés incluir panceta u otros condimentos y especias al relleno de la tarta de choclo cremosa.