Ideal para la primavera: cómo hacer una tarta de choclo en simples pasos y con pocos ingredientes
Una opción que nunca falla para disfrutar en el almuerzo o la cena de primavera.
La tarta de choclo es una receta perfecta para los días de primavera, cuando el clima se mantiene templado, sin frío ni calor. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en una opción reconfortante tanto para el almuerzo como para la cena.
El truco para que la tarta de choclo quede cremosa y sabrosa es usar distintos tipos de quesos y combinar el choclo crema con los granos. De esa manera, y gracias a diversos condimentos, obtendrás una receta deliciosa.
Cómo hacer una tarta de choclo
Ingredientes
- 1 masa de tarta
- 1 lata choclo crema
- 1 lata de choclo en grano (o dos choclos desgranados)
- 1 cebolla
- 1 pimiento morrón
- 100 gramos queso cremoso
- 70 gramos de queso crema
- 1 chorro de crema de leche
- Sal y pimienta
Paso a paso
- En una sartén con un chorro de aceite, saltear la cebolla y el pimiento picados hasta que la primera quede transparente
- Agregar el choclo en granos y el cremoso en la sartén. Salpimienta y deja cocinar por 3 minutos
- En un recipiente, mezclar la preparación anterior con el queso crema, la crema de leche y la mitad del queso cremoso en cubos
- Revolver bien
- Después, agregar el relleno a una tartera con la masa y sumar el resto del queso cremoso en cubos por encima. De esa forma tendrás una tarta de choclo gratinada
- Por último, cocinar en el horno a 180ºC hasta que la masa quede dorada (20 minutos).
- Si querés, podés incluir panceta u otros condimentos y especias al relleno de la tarta de choclo cremosa.