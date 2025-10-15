Más de 30 marcas participarán de un mega outlet en Palermo que ofrece descuentos de hasta el 60% por el Día de la Madre

Desde el 17 al 30 de octubre, La Rural será el epicentro de las compras en Buenos Aires, ya que ofrece entrada gratuita a un evento de descuentos espectacular.

Ofertas imperdibles en un outlet gigante. Foto: Pixabay

Se acerca el Día de la Madre y muchos aprovechan la ocasión para buscar el regalo ideal sin gastar de más. En ese contexto, más de 30 marcas participarán de un mega outlet en La Rural que ofrecerá importantes descuentos en indumentaria, calzado y perfumería.

El predio ferial ubicado en Palermo será nuevamente sede de ReOutlet, el evento de descuentos organizado por Grupo IRSA, que en su tercera edición reunirá a más de 30 marcas con rebajas de hasta el 60% y beneficios exclusivos para los visitantes.

El mapa del outlet que ofrecerá La Rural. Foto: ReOutlet

La propuesta, que tendrá lugar en el Pabellón Ocre de La Rural (Av. Sarmiento 2704), funcionará todos los días de 12 a 20 con entrada libre y gratuita. En formato de “feria ágil”, ReOutlet propone una experiencia ágil con la consigna de “cacería de ofertas”, donde los asistentes podrán encontrar productos de temporadas 2024 y 2025 de marcas nacionales e internacionales.

Los descuentos alcanzarán hasta 60% en artículos deportivos, con promociones como 2x1 en productos seleccionados, buzos desde $ 49.990 y trajes de baño desde $ 14.990. Además, se suman beneficios con Appa y Clarín 365, cuotas sin interés, y reintegros de hasta $25.000 para pagos con Naranja X, disponibles de viernes a domingos.

Las marcas que participarán de ReOutlet

Entre las firmas participantes se destacan Nike, Adidas, Puma, Reebok, Levi’s, Vans, Akiabara, Portsaid, Markova, La Martina, 47 Street, Tucci, Yagmour, Rochas, Cardón y Perramus, además de propuestas internacionales como H&M, Bimba y Lola, Bershka, GAP, Banana Republic, Old Navy y Massimo Dutti.

El evento ocupará más de 5.000 metros cuadrados y también contará con propuestas gastronómicas dentro del predio. En el marco del Día de la Madre, ReOutlet ofrecerá una acción especial junto a Appa!, con premios y regalos para quienes carguen sus facturas en la aplicación durante los días del evento.