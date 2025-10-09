Un nuevo outlet en Buenos Aires ofrece descuentos de 80%: dónde conseguir zapatillas de primera marca a precios increíbles

Abrió una tienda en un shopping que permite pagar con tarjeta de crédito o hasta en 12 cuotas sin interés con Mercado Pago o QR. Las imperdibles ofertas.

Zapatillas Adidas en descuento. Foto: Unsplash.

En medio de la búsqueda constante por encontrar productos de calidad a precios accesibles, Buenos Aires suma una nueva propuesta para los amantes de las compras inteligentes. Un nuevo outlet abrió sus puertas ofreciendo descuentos de hasta un 80%, una oportunidad única para adquirir zapatillas de primeras marcas a precios sorprendentes.

Adidas inauguró un mega outlet ubicado en Terrazas de Mayo (Av. Pres. Umberto Illia 3770, Los Polvorines) que ofrece una amplia variedad de zapatillas, botines, indumentaria y accesorios con precios irresistibles.

Outlet de Adida. Foto: Solei.

El local ya abrió sus puertas al público y rápidamente se volvió viral en redes sociales por sus precios llamativos. Entre las principales promociones se destacan las zapatillas y botines desde $69.999, buzos desde $49.990, remeras para mujer desde $39.990 y ropa infantil a partir de $29.990.

También hay facilidades de pago: 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito o 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago mediante QR.

La mayoría de los productos son de temporadas anteriores o presentan fallas mínimas, como detalles estéticos o de confección que no afectan su funcionalidad. Esto permite acceder a indumentaria de alta calidad a precios mucho más bajos que en los locales tradicionales. Así, con precios bajos, variedad y promociones por tiempo limitado, el nuevo outlet de Adidas se consolida como una opción ideal para equiparse sin gastar de más.

Nuevo mega outlet en el shopping de Haedo

El histórico Showcenter Haedo, conocido como Al Oeste Shopping, será renovado por el grupo IRSA y reabrirá en 2026 con un formato de outlet enfocado en gastronomía, entretenimiento e indumentaria.

La operación, que demandó una inversión de US$ 20 millones, busca revitalizar uno de los complejos comerciales más emblemáticos del Gran Buenos Aires abrió a fines de la década de 1990 bajo la gestión de la empresa Showcenter, también responsable de la construcción del complejo Norte en Panamericana, actualmente conocido como Norcenter.

Además, se prevé que la reapertura genere más de 250 puestos de trabajo y atraiga visitantes de todo el corredor Oeste y Noroeste bonaerense, gracias a su cercanía con la Autopista del Oeste.