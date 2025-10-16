PAMI: todas las credenciales vigentes en octubre de 2025 y el paso a paso para acceder a ellas

jueves, 16 de octubre de 2025, 19:20
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública de los adultos mayores que ofrece una serie de prestaciones sociales y preventivos. Sin embargo, para poder usarlos, los titulares deben contar con una credencial vigente.

Esta permite validar turnos médicos, retirar fármacos con cobertura al 100% en farmacias adheridas, hacer trámites en línea o de forma presencial, e incluso solicitar asistencia en agencias.

La entidad incorporó en los últimos años distintos formatos para facilitar el acceso y adaptarse a los nuevos canales digitales, como por ejemplo “Mi PAMI”, una app para acceder a dicho documento esencial.

Para acceder a las prestaciones de PAMI, es fundamental contar con la credencial. Su “definitividad” no está determinada por su formato, sino por su validez y por estar correctamente vinculada a tu estado como titular de la obra social.

En la actualidad, una de las formas más eficientes y prácticas de contar con esta documentación es mediante la credencial digital, una opción moderna que no requiere impresión y está disponible en la aplicación de “Mi PAMI”.

Todas las credenciales vigentes de PAMI en octubre 2025

  • Credencial provisoria con QR: se debe descargar e imprimir desde la página web oficial de PAMI. Si tenés una credencial provisoria que no tiene código QR, volvé a descargarla desde la plataforma.
  • Credencial provisoria ticket: podés generarla e imprimirla en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).
  • Credencial plástica: a pesar de que ya no está en distribución, si la tenés podés usarla en tus gestiones.

El paso a paso para acceder a las credenciales vigentes de PAMI

  1. Descargá la app “Mi PAMI”. Está disponible en Google Play Store (para dispositivos Android) o App Store (iPhone).
  2. Regístrate con tu DNI y un correo electrónico válido. Si ya tenés cuenta, iniciá sesión con tus datos.
  3. Dentro de la plataforma, el documento estará disponible en la pantalla principal para usar directamente desde el celular. El sistema permite mostrar la credencial en pantalla (útil para farmacias y consultorios) y también descargarla o guardarla como imagen o PDF. Verificá que incluya el código QR.