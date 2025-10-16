PAMI: todas las credenciales vigentes en octubre de 2025 y el paso a paso para acceder a ellas

Credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública de los adultos mayores que ofrece una serie de prestaciones sociales y preventivos. Sin embargo, para poder usarlos, los titulares deben contar con una credencial vigente.

Esta permite validar turnos médicos, retirar fármacos con cobertura al 100% en farmacias adheridas, hacer trámites en línea o de forma presencial, e incluso solicitar asistencia en agencias.

Para qué sirven las credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

La entidad incorporó en los últimos años distintos formatos para facilitar el acceso y adaptarse a los nuevos canales digitales, como por ejemplo “Mi PAMI”, una app para acceder a dicho documento esencial.

Para acceder a las prestaciones de PAMI, es fundamental contar con la credencial. Su “definitividad” no está determinada por su formato, sino por su validez y por estar correctamente vinculada a tu estado como titular de la obra social.

En la actualidad, una de las formas más eficientes y prácticas de contar con esta documentación es mediante la credencial digital, una opción moderna que no requiere impresión y está disponible en la aplicación de “Mi PAMI”.

Todas las credenciales vigentes de PAMI en octubre 2025

Credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

Credencial provisoria con QR : se debe descargar e imprimir desde la página web oficial de PAMI. Si tenés una credencial provisoria que no tiene código QR, volvé a descargarla desde la plataforma.

Credencial provisoria ticket : podés generarla e imprimirla en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).

Credencial plástica: a pesar de que ya no está en distribución, si la tenés podés usarla en tus gestiones.

El paso a paso para acceder a las credenciales vigentes de PAMI