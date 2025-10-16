PAMI: todas las credenciales vigentes en octubre de 2025 y el paso a paso para acceder a ellas
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública de los adultos mayores que ofrece una serie de prestaciones sociales y preventivos. Sin embargo, para poder usarlos, los titulares deben contar con una credencial vigente.
Esta permite validar turnos médicos, retirar fármacos con cobertura al 100% en farmacias adheridas, hacer trámites en línea o de forma presencial, e incluso solicitar asistencia en agencias.
La entidad incorporó en los últimos años distintos formatos para facilitar el acceso y adaptarse a los nuevos canales digitales, como por ejemplo “Mi PAMI”, una app para acceder a dicho documento esencial.
Para acceder a las prestaciones de PAMI, es fundamental contar con la credencial. Su “definitividad” no está determinada por su formato, sino por su validez y por estar correctamente vinculada a tu estado como titular de la obra social.
En la actualidad, una de las formas más eficientes y prácticas de contar con esta documentación es mediante la credencial digital, una opción moderna que no requiere impresión y está disponible en la aplicación de “Mi PAMI”.
Todas las credenciales vigentes de PAMI en octubre 2025
- Credencial provisoria con QR: se debe descargar e imprimir desde la página web oficial de PAMI. Si tenés una credencial provisoria que no tiene código QR, volvé a descargarla desde la plataforma.
- Credencial provisoria ticket: podés generarla e imprimirla en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).
- Credencial plástica: a pesar de que ya no está en distribución, si la tenés podés usarla en tus gestiones.
El paso a paso para acceder a las credenciales vigentes de PAMI
- Descargá la app “Mi PAMI”. Está disponible en Google Play Store (para dispositivos Android) o App Store (iPhone).
- Regístrate con tu DNI y un correo electrónico válido. Si ya tenés cuenta, iniciá sesión con tus datos.
- Dentro de la plataforma, el documento estará disponible en la pantalla principal para usar directamente desde el celular. El sistema permite mostrar la credencial en pantalla (útil para farmacias y consultorios) y también descargarla o guardarla como imagen o PDF. Verificá que incluya el código QR.