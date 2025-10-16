Skincare, maquillaje y perfumes: 9 ideas de regalo para sorprender en el Día de la Madre

Desde productos de cuidado de la piel y el cabello, hasta fragancias y cosméticos, estas opciones de regalo son perfectas para todos los gustos y presupuestos, y harán que mamá se sienta especial en su día.

Regalos por el Día de la Madre. Foto: Freepik.

Se acerca el Día de la Madre, y no hay mejor manera de sorprender a mamá que con un regalo a su altura. Para los indecisos o quienes dejan todo para último momento, compartimos 9 ideas infalibles, que van desde maquillaje y skincare hasta perfumes y productos para el cabello.

Los mejores regalos para el Día de la Madre

Skincare

Vichy: Neovadiol Sérum ($155.565) y Neovadiol Crema Meno ($123.069)

El nuevo Neovadiol Sérum está formulado para reducir los signos visibles de la edad y reactivar los mecanismos naturales de la piel. Su combinación de Proxylane, extracto de cassia, niacinamida, ácido glicólico y omegas 6 y 9 ayudan a mejorar la firmeza, reducir arrugas/manchas, y potenciar la luminosidad del rostro.

Neovadiol Sérum. Foto: Canal26.com

Complementando su acción, la Crema de Día Neovadiol Peri-Menopausia actúa sobre la pérdida de elasticidad, densidad y definición del contorno facial provocadas por las variaciones hormonales. Su textura ligera y nutritiva devuelve confort, firmeza e hidratación a las pieles maduras, normales a mixtas, ayudando a restaurar su vitalidad durante la menopausia.

Crema de Día Neovadiol Peri-Menopausia. Foto: Canal26.com

La Roche-Posay Hyalu B5: Serum Hyalu B5 ($120.170) y Crema Hyalu B5 ($119.609)

El serum Hyalu B5 posee un dúo de ácido hialurónico, de doble peso molecular que repara, rellena y regenera. Actúa en profundidad, estimulando la producción de colágeno. La presencia de la vitamina B5 mejora la reparación de la piel por estimulación de fibroblastos. Tiene una textura fresca de Acqua-gel, es ligero e ideal para pieles sensibles (jóvenes y maduras).

Mientras que la nueva Hyalu B5 crema, corrige arrugas y suaviza líneas de expresión gracias a su fórmula con ácido hialurónico de triple peso molecular (alto, medio y bajo), junto con un 0,5% de ectoína, que fortalece la barrera celular y mejora la retención de agua en la piel.

Hyalu B5 crema. Foto: Canal26.com

Esta combinación promueve una reparación profunda de la barrera cutánea, brinda firmeza instantánea en 1 hora y mantiene la hidratación hasta por 72 horas³. Clínicamente probado en todos los tonos y tipos de piel.

Vichy Collagen Specialist 16 Serum ($132.080)

Liftactiv Collagen Specialist 16 Bonding Serum es el primer serum de Vichy con tecnología Co-Bonding diseñado para potenciar y vincular todas las familias de colágeno y corregir 16 signos de envejecimiento. Gracias a su fórmula brinda luminosidad y volumen a la piel, logrando resultados visibles en 2 semanas

Make up

L’Oréal París Glow Paradise Gloss ($32.899)

Glow Paradise Gloss de L’Oréal Paris actúa como un 2 en 1: intensifica el color de tus labios como un labial y aporta una hidratación intensa a tus labios. Consigue unos labios suaves e hidratados gracias a su fórmula enriquecida hasta con un 98% de ingredientes naturales que mejora la apariencia de los labios, aporta un brillo natural y aporta un efecto volumen. Se encuentra disponible en 5 tonos.

Los mejores regalos para el Día de la Madre. Foto: Canal26.com

L´Oréal Paris True Match Tinted Serum ($44.990)

El True Match Tinted Serum contiene 1% de Ácido Hialurónico, logrando un doble beneficio: rellena tu piel como un serum y unifica el tono de tu piel como una base de maquillaje. Es de cobertura media y tiene un acabado natural. Es apto para todo tipo de piel, no comedogénica y validada por dermatólogos. Está disponible en 5 tonos.

Los mejores regalos para el Día de la Madre. Foto: Canal26.com

Fragancias

Ralph Lauren Blue EDT 125 ml ($285000 x 125 ml)

Esta exclusiva y deseada fragancia fresca y floral de Ralph Lauren evoca la belleza, la elegancia y lo relajado de una escapada costera. Proporciona un suave aroma de flores de loto, gardenia, peonía rosa y flor de naranjo, perfecto para el día y ocasiones de disfrute y relajación.

Notas de salida: Flor de loto, Naranja, Bergamota.

Notas de corazón: Gardenia, Rosa de mai, Nardo, Flor de naranja, Pétalos de jazmín.

Notas de fondo: Almizcle, Sándalo.

Los mejores regalos para el Día de la Madre. Foto: Canal26.com

Giorgio Armani - My Way Eau de Parfum ($299.0000 x 90ml)

My Way es el aroma de los descubrimientos y las conexiones para una mujer de mente abierta, curiosa y auténtica, dispuesta a ampliar su horizonte y vivir encuentros especiales en todo el mundo.

Es un perfume floral. La bergamota de Italia se encuentra con la flor de naranjo de Egipto en una salida brillante y luminosa. En el corazón, la tuberosa se encuentra con el jazmín, ambos de la India, para firmar este radiante bouquet de flores blancas que aporta generosidad y armonía. El encuentro final de madera de cedro de Virginia con la cálida vainilla de Madagascar y almizcles blancos otorgan el perfecto fondo envolvente.

Perfume My Way. Foto: Prensa.

También disponible con refill: podes recargar tu fragancia desde casa con 3 simples pasos... Abrir. Recargar. Repetir.

Cuidado del cabello

Kerastase Elixir Ultime Duo Spring Set ($175.619)

Elixir Ultime de Kérastase es un óleo capilar versátil que no necesita enjuague, con una fórmula ligera que proporciona un brillo luminoso al cabello opaco. El icónico aceite capilar Elixir Ultime, con su brillo inolvidable y su fragancia cautivadora, aporta suavidad y nutrición a todo tipo de cabello, lo que lo convierte en el mejor aliado para tu cabello.

Los mejores regalos para el Día de la Madre. Foto: Canal26.com

L’Oréal Professionnel Absolut Repair

La línea Absolut Repair ofrece una experiencia profesional de reparación profunda para cabellos secos o dañados, devolviéndoles su fuerza y brillo natural.

Enriquecida con quinoa dorada y proteína, su fórmula repara hasta un 77% del daño, reconstruyendo la fibra capilar desde la raíz hasta las puntas, dándole un aspecto ligero, con brillo y suavidad.

Para potenciar la reparación y lograr resultados óptimos, se recomienda seguir la rutina completa Absolut Repair, el tratamiento ideal para reestructurar el cabello y devolverle vitalidad.

Los mejores regalos para el Día de la Madre. Foto: Instagram @mfpeluqueria.solarium

La línea Absolut Repair está compuesta por 4 pasos:

Shampoo revitalizante instantáneo $50.700 Acondicionador $59.380 Máscara Capilar Revitalizante $75.740 Oleo Absolut Repair 10 en 1 $76.710

A esos precios se les aplica un 15% OFF y un 20% en combos de productos seleccionados.