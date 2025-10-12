Una de las líneas de tren más importante del conurbano no funciona este lunes 13 de octubre: el recorrido que se verá afectado

Trenes Argentinos continúa con las obras de infraestructura en una de las líneas más utilizadas del Área Metropolitana Norte.

Tren Mitre. Foto: argentina.gob.ar

El principio de la semana laboral iniciará con complicaciones en la zona norte del conurbano, ya que la línea Mitre interrumpirá su servicio en uno de sus ramales principales debido a trabajos de mantenimiento en las vías.

Según informó Trenes Argentinos, el lunes 13 de octubre no circularán formaciones entre las estaciones Retiro y Tigre, lo que afectará a miles de pasajeros que utilizan este recorrido a diario para trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Estación de Retiro; tren de la línea Mitre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Durante la jornada, se llevarán a cabo tareas de renovación de vías y señalización, con el objetivo de mejorar la seguridad y la frecuencia del servicio. Desde la empresa recomendaron a los usuarios prever demoras y optar por medios de transporte alternativos, como colectivos o el ramal Suárez, que funcionará con normalidad.

El servicio se restablecerá el martes 14 en su horario habitual, una vez finalizadas las obras programadas.

Paralización de la línea Mitre

El ramal Tigre, que conecta la terminal de Retiro con varias localidades del norte del conurbano, permanece totalmente interrumpido desde el viernes 10 y no funcionará durante toda la jornada del lunes. En tanto, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circulan de forma limitada entre sus cabeceras y Belgrano R, sin llegar a Retiro.

Estas tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, que contempla la renovación integral de más de 15 kilómetros de vías en distintos sectores de la línea. En esta etapa, las obras se concentran en el cuadro de la estación Núñez, donde se realiza el desarme, montaje de nuevas vías y la reconexión del sistema de señalamiento.

Línea Mitre. Foto: Trenes Argentinos.

De manera simultánea, se trabaja en el sector de la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y el paso a nivel España. En ese tramo se lleva adelante la renovación de las vías y la instalación del tercer riel, además de la conexión con el sistema de señalamiento modernizado.

A su vez, continúan los trabajos vinculados a la colocación de fibra óptica y a la migración hacia un nuevo sistema de señalamiento, entre las estaciones 3 de Febrero y Colegiales, y en el ingreso a la terminal Retiro.