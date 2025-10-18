Batalla campal en el encuentro de “Hells Angels”: cruce entre motoqueros y trapitos en La Plata

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado. Las imágenes, en la nota.

Batalla campal entre trapitos y miembros del Hell Angels en La Plata. Foto: Captura de video.

Un grupo de motoqueros pertenecientes a los “Hell Angels” protagonizó una batalla campal con trapitos durante la madrugada del sábado en La Plata.

Según testigos, hubo una discusión entre los motoqueros y un grupo de cuidacoches, la situación escaló y derivó en golpes de puño, patadas y ataques en manada.

Batalla campal entre miembros del Hell Angels y trapitos en La Plata.

Los trapitos se llevaron la peor parte, todo se dio frente a la Gobernación bonaerense, a la salida del Mercado Baxar sobre calle 51 entre 5 y 6.

Testigos filmaron parte de los hechos y hasta ahora no se comunicó de forma oficial si hay heridos o detenidos.