La víctima fatal del accidente en el puente Chaco-Corrientes era un reconocido delincuente de la zona

Juan Carlos Pérez, alias “Pirulo”, tenía 56 años y era vecino del barrio Río Paraná, en el sur de la ciudad de Corrientes.

Fatal accidente de tránsito en en Chaco-Corrientes. Foto: Captura de video.

El trágico accidente vial del viernes pasado por la tarde, ocurrido en el puente General Manuel Belgrano -que une las provincias de Chaco y Corrientes- dejó como saldo la muerte de un hombre y al menos dos personas heridas.

Un camión perdió el control y provocó un choque en cadena que involucró a 15 vehículos.

Fatal choque en cadena provoca la muerte de un motociclista. Video: X/@Perfilchaco

La víctima fatal era un reconocido delincuente de la zona

La víctima fatal fue identificada como Juan Carlos Pérez, alias “Pirulo”, de 57 años, vecino del barrio Río Paraná, ubicado en el sur de la ciudad de Corrientes.

Se trasladaba en moto rumbo a su lugar de trabajo en Resistencia cuando fue embestido violentamente por el camión. Según informaron testigos, quedó atrapado debajo de una camioneta, y pese a que algunos presentes lograron levantar el vehículo para liberarlo, murió horas después en el Hospital Escuela de Corrientes debido a la gravedad de las heridas.

Además del colectivo con 50 pasajeros, el impacto involucró varias camionetas, autos y motos. Otros dos heridos -una mujer con escoriaciones y un hombre con lesión cervical- fueron trasladados al mismo hospital.

El camionero, Nahuel Ruiz, de 27 años, aseguró que el vehículo se quedó sin frenos, lo que originó la secuencia fatal. Por el hecho, quedó detenido bajo cargos de homicidio culposo, y la investigación quedó en manos del fiscal Víctor Recio.

Con el paso de las horas, y una vez confirmada su identidad, trascendió que Juan Carlos Pérez era un conocido delincuente de la ciudad, con múltiples antecedentes por robo. Fuentes policiales y medios locales indicaron que su prontuario se remonta a más de una década, con reiteradas detenciones. En algunos casos, incluso habría involucrado a sus propias hijas como cómplices.

Personas intentan rescatar al motociclista que quedó atrapado debajo de una camioneta. Foto: X/@QuiqueMendi

En redes sociales, usuarios no tardaron en reconocerlo y recordaron episodios en los que fueron víctimas de robos cometidos por él. “A mi hija le pidió agua, la empujó y le robó el celular. Le rompió los labios”, escribió una vecina en Facebook. Otros compartieron experiencias similares, apuntando que el objetivo recurrente eran teléfonos celulares.

Pese a su historial delictivo, la muerte de Pérez generó conmoción entre sus familiares, especialmente en sus tres hijas. Una de ellas le dedicó emotivos mensajes en redes sociales: “Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre. Como te voy a extrañar…”, escribió junto a una foto familiar.

En otro posteo, expresó su tristeza: “Perdoname por no haber estado en ese momento en que estabas tan mal. No estaba preparada, no tenías que irte así. Yo quiero estar a tu lado”.

El puente del accidente fue cerrado por horas

El accidente provocó la interrupción total del tránsito en ambos sentidos del puente durante varias horas. Bomberos, efectivos de la Policía Caminera y personal de Gendarmería Nacional trabajaron intensamente en la zona para asistir a las víctimas y restablecer la circulación.

Los restos de los vehículos involucrados en el choque. Foto: X/@CesarCabral4163

Dos de los autos involucrados estuvieron a punto de caer al río Paraná, lo que da cuenta de la violencia del impacto. Las cámaras de seguridad de la empresa SISE captaron el momento exacto del siniestro, cuyas imágenes están siendo analizadas por la Justicia.