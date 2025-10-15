Invasión de motoqueros y alerta: ¿quiénes son los “Hells Angels” y por qué se reúnen en La Plata?

El grupo se identifica con sus icónicos chalecos bordados y varios de sus integrantes fueron vistos en la capital bonaerense. Todos los detalles, en la nota.

Hells Angels en La Plata. Foto: NA

Integrantes de los “Hells Angels”, grupo de motoqueros estadounidenses, se encuentran en La Plata y hay preocupación entre los vecinos.

Los miembros se alojaron en el Hotel Grand Brizzo, ubicado en calle 51 entre 9 y 10, lo que generó preocupación en las autoridades locales.

¿Quiénes son los “Hells Angels”?

Se trata de los Hells Angels Motorcycle Club (HAMC), un club que fue fundado en California en 1948.

Hells Angels en La Plata. Foto: X

Desde ese entonces, se consolidó como una de las agrupaciones de motociclistas más reconocidas y polémicas a nivel global.

De acuerdo con informes de agencias policiales internacionales, los “Hells Angels” se encuentran vinculados al tráfico de drogas y armas, así como a actividades de extorsión y tráfico de influencias.

La membresía en los Hells Angels es exclusiva y exige un proceso de iniciación prolongado. El lema que los identifica es “Cuando hacemos el bien, nadie lo recuerda. Cuando hacemos el mal, nadie lo olvida”.

Hells Angels en La Plata. Foto: X

¿Por qué se encuentra en La Plata?

Su presencia estaría ligada a la realización de un encuentro anual que la organización celebra en distintos países, y que este año tendría como sede la capital bonaerense.

Ante esta situación, fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales mantienen un operativo de seguimiento y monitoreo permanente sobre sus movimientos en la ciudad y en zonas aledañas.

Fuentes consultadas advirtieron que se espera una llegada masiva de integrantes en los próximos días, con estimaciones que podrían alcanzar los 3.000 miembros.