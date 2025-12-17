Relatos Salvajes en Almagro: violenta pelea entre un motociclista y un automovilista en plena calle

Todo quedó registrado por el celular de otro conductor. Mirá el video en la nota.

Pelea entre motociclista y automovilista en Almagro. Foto: NA

Un violento hecho, que parecía sacado de la película Relatos Salvajes, fue protagonizado por un automovilista y un motociclista tras una pelea de tránsito en plena calle del barrio de Almagro.

El hecho quedó registrado por otro conductor que pasaba por la zona, que decidió filmar cuando ambos hombres comenzaron a discutir en el cruce de las calles Gallo y Guardia Vieja, a tan solo una cuadra del Shopping Abasto.

Pelea entre un motociclista y un automovilista en Almagro. Video: NA.

En medio de la pelea, el motociclista aprovechó que el semáforo estaba en rojo y comenzó a gritar e insultar: “¡Bajate, la con... de tu madre!“. Mientras tanto, golpeaba con su casco el Fiat Cronos gris de su adversario de turno.

Ante esto, el dueño del auto no bajó pero sacó por la ventanilla un gas pimienta y lo roció en dos oportunidades al motociclista, quien no detuvo su violencia contra el vehículo.