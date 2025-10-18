Un nuevo espacio para pasear en familia: un shopping reunirá locales comerciales y gastronómicos en una inmensa galería

Una ciudad importante en Argentina refuerza su crecimiento urbano y apuesta por renovar su oferta comercial con un nuevo centro comercial.

Un nuevo shopping en Misiones. Foto: Instagram @galeriaamelia

Si bien muchas veces se piensa que los mejores shoppings se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, otras localidades de la República Argentina también ofrecen centros comerciales de primer nivel que vale la pena visitar.

Uno de los más destacados se encontrará pronto en Oberá, Misiones, ciudad que se prepara para albergar un proyecto comercial innovador: Galería Amelia, un nuevo shopping que combina locales comerciales y gastronómicos con un diseño moderno y accesos que conectan de calle a calle.

Este proyecto busca ofrecer algo distinto de los pasajes comerciales tradicionales de Oberá. Aunque ya existen galerías como 7 Estrellas (entre Libertad y Corrientes) y Caa Yarí (sobre avenida Sarmiento), Galería Amelia pretende ofrecer la escala y servicios similares a los de un shopping moderno, con locales gastronómicos, variedad de rubros comerciales y un diseño abierto que facilite el paseo.

De este modo, se busca dar respuesta a una necesidad cada vez más evidente: Oberá carece de centros comerciales modernos y de espacios recreativos de calidad en su zona céntrica. Si bien la ciudad cuenta con bowling, restaurantes y cines, gran parte de la oferta comercial se encuentra dispersa y con escaso atractivo visual.

Galería Amelia estará situada en el centro de Oberá, con un portal de entrada por avenida José Ingenieros 169 y salida por calle Jujuy 164, en plena zona céntrica, a solo una cuadra y media del centro cívico, lo que la convierte en un punto con alto tránsito peatonal.

Los shoppings más importantes de Misiones

En Misiones se encuentran varios centros comerciales y opciones de compra, principalmente en Posadas y Puerto Iguazú. Algunos de los más destacados son:

Posadas

Posadas Plaza Shopping: ubicado en el centro de la ciudad, es un centro comercial de tamaño compacto con tiendas, restaurantes y un cine.

Paseo Libertad - Posadas: un centro comercial más grande que ofrece una variedad de servicios, entretenimiento, patio de comidas y un hipermercado.

Mercado Modelo - La Placita: un mercado popular e histórico de la ciudad, donde se pueden encontrar productos de todo tipo, tanto importados como nacionales, a precios competitivos.

Puerto Iguazú

Duty Free Shop Puerto Iguazú: ideal para comprar productos importados libres de impuestos. Ofrece artículos de perfumería, electrónica, indumentaria, bebidas, chocolates y más. Se encuentra cerca de la frontera.

Comercios en el centro: Puerto Iguazú cuenta con varias avenidas con comercios locales, como la Avenida Brasil, donde se pueden encontrar artesanías, ropa, calzado y regalos.

Cerca de la frontera