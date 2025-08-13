Nuevo shopping en Buenos Aires: cuándo abre y qué marcas importantes están confirmadas

Un emblemático edificio del centro de la ciudad será renovado para convertirse en un moderno centro comercial que reunirá más de 150 marcas.

OH! Buenos Aires, nuevo shopping. Foto: Instagram/oh_buenosaires.

El Buenos Aires Design es un ícono de la decoración en Recoleta, pero su uso y abandono en los últimos lo llevó a la remodelación completa del lugar y ahora se reinventa con la apertura de un nuevo shopping. Se trata del OH! Buenos Aires, un nuevo centro comercial en el corazón turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien la apertura inicial estaba prevista para junio de 2025, el avance de obras postergó la inauguración para noviembre de 2025, según confirmó la desarrolladora. El proyecto está a cargo del estudio Sambresqui & Asociados, y la dirección comercial está liderada por Fernando Brocca.

OH! Buenos Aires, nuevo shopping. Foto: Instagram/oh_buenosaires.

Las características del nuevo shopping

Con una estructura totalmente renovada y más de 150 locales para visitar, este nuevo shopping tendrá patios al aire libre, experiencias interactivas y eventos con una fuerte puesta con marcas internacionales, además de gastronomía gourmet. Su inspiración es el OH! La Barra en Punta del Este, Uruguay.

El edificio pasará a tener tres niveles integrados y sus accesos serán a través de dos a ocho entradas peatonales, incluyendo una conexión directa con el Centro Cultural Recoleta. El objetivo es integrarlo fluidamente con el entorno urbano y facilitar el movimiento tanto para vecinos como para turistas.

El antiguo estacionamiento subterráneo fue reconvertido en nuevos locales comerciales, mientras que los 500 espacios para autos estarán disponibles en la playa subterránea de Plaza Francia.

Entre las marcas ya confirmadas se encuentran:

Le Pain Quotidien

Tea Connection

Lucciano’s

La Panera Rosa

Vasalissa Chocolatier

Starbucks

Möoi

Brioche Dorée

Beer Coffee

Açaí Brasil

Cumbres Chocolates

OH! Buenos Aires, nuevo shopping. Foto: Instagram/oh_buenosaires.

¿Cómo será OH! Buenos Aires?, el nuevo shopping de la Ciudad

Uno de los mayores atractivos de OH! Buenos Aires será su terraza gastronómica, ubicada en una recova de 160 metros de largo, que ofrecerá 30 propuestas culinarias con espacios tanto cubiertos como al aire libre. Cada restaurante contará con mesas con vista panorámica a la ciudad.

Además, este shopping reunirá una combinación de marcas nacionales e internacionales orientadas al consumo de la moda y hasta el fast fashion. Sin embargo, hay dos marcas internacionales que desembarcan por primera vez en Argentina. Estas son Golden Goose (Italia) y Vilebrequin (Francia).

OH! Buenos Aires, nuevo shopping. Foto: Instagram/oh_buenosaires.

Por otro lado, la empresa Sacoa instalará un gran centro de entretenimiento con simuladores de realidad virtual, videojuegos modernos y fichines clásicos que apelan a la nostalgia de los años ’80 y ’90.

El complejo contará con pantallas que proyectarán cine mudo, espacios de juego interactivo, salones de eventos y toboganes que conectan distintos niveles, creando una propuesta pensada para niños, adultos y turistas.