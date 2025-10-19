Fiesta militar: el Gobierno presentaría los aviones F-16 junto a los blindados que le compró a Estados Unidos

La presentación de ambas adquisiciones se alinea con la decisión de mostrar que el poderío militar del país va en vías de recuperación y se prevén nuevas incorporaciones de tecnologías bélicas para los próximos meses.

Luis Petri junto a un avión de caza F-16. Foto: argentina.gob.ar

La Libertad Avanza (LLA) planea realizar la presentación de los primeros aviones cazas F-16 que llegarán a la Argentina en los primeros días de diciembre en conjunto con los cuatro primeros blindados 8×8 Stryker, que el Ministerio de Defensa adquirió de Estados Unidos, a mediados de 2025.

El área comandada por Luis Petri alcanzó una primera compra de 8 unidades de ese tipo, con un costo por blindado del orden de los 2 millones de dólares. El objetivo es concretar la incorporación de un total de al menos 200 8x8 Stryker.

El ministro de Defensa, Luis Petri, en su discurso tras la firma de la compra de los aviones F16. Foto: NA.

La presentación de ambas adquisiciones se alinea con la decisión oficial del Gobierno de la Nación de mostrar que el poderío militar del país va en vías de recuperación y se prevén nuevas incorporaciones de tecnologías bélicas para los próximos meses.

Según detallaron fuentes del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y Programa Peace Condor, los primeros 6 cazas provenientes de Dinamarca arribarán en vuelo en la primera parte de diciembre. Se tratará de dos F-16AM monoplazas y cuatro F-16BM biplazas.

El ministro de Defensa, Luis Petri, en el acto de la firma de la compra de los aviones F16. Foto: NA.

Los cazas serán acompañados por aviones KC-135R de reabastecimiento en vuelo y un C-130 Hércules de apoyo logístico de la Fuerza Aérea Argentina. Es importante recordar que el Gobierno adquirió de Dinamarca un total de 24 de esas aeronaves en una operación valuada en 300 millones de dólares.

La página especializada ‘Zona Militar’ precisó que, además de las tareas de preparación para el arribo de los aviones de combate, “se vienen registrando importantes avances en materia de formación y entrenamiento de los futuros pilotos, tripulaciones y técnicos con el nuevo Sistema de Armas, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos”.

Los blindados 8x8 Stryker

En un principio, el Gobierno de la Nación tenía previsto comenzar a recibir las primeras novedades ya entrado 2026. Sin embargo, el Ministerio de Defensa aceleró para conseguir los primeros 4 vehículos también a inicios de diciembre.

Los vehículos 8x8 Stryker que la Argentina adquirió de Estados Unidos. Foto: argentina.gob.ar

Los 8x8 Stryker llegan con un antecedente: fueron usados en Estados Unidos para tareas de control fronterizo, además de haber estado desplegados en Afganistán e Irak.

Si bien todavía no hay precisiones respecto de dónde se llevará a cabo la presentación de aviones y blindados, las versiones indican que podría hacerse en Las Higueras, muy cerca del área militar de Río Cuarto (Córdoba). Allí, se desplegarán los F-16.