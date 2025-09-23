Programa F-16: la Fuerza Aérea Argentina se moderniza con un importante Sistema Integral de Seguridad y Defensa

La compra de aviones caza a Dinamarca obliga al Ejército Argentino a modernizarse en ciertos aspectos. Los detalles.

Proyecto para incorporar un Sistema Integral de Seguridad y Defensa. Foto: FAA

La adquisición de los cazas F-16 AM/BM Fighting Falcon procedentes de Dinamarca representa un desafío significativo para la Fuerza Aérea Argentina, no solo por los aspectos presupuestarios, sino también por los numerosos ajustes necesarios para operar, mantener y sostener este nuevo sistema de armas. En este contexto, se prevé la implementación de un Sistema Integral de Seguridad y Defensa Militar, con el objetivo de fortalecer la protección de las bases desde las cuales operarán los nuevos cazas.

El Ejército Argentino busca adquirir distintos elementos destinados a mejorar el equipamiento de su personal, incluyendo vehículos tipo furgón para el traslado de personal y tareas de patrulla, chalecos de combate y cascos con protección balística e integral de combate, material y elementos de despliegue para combatiente individual, drones autónomos para tareas de vigilancia y empleo militar, y carabinas calibre 9×19.

Los nuevos aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: USAF

A simple vista, se trata de equipamiento orientado a dotar al personal de seguridad con capacidades básicas pero esenciales según los requerimientos actuales: protección individual, armamento y vigilancia mediante drones, estas últimas consideradas herramientas estratégicas en la actualidad.

Se espera que, a este conjunto, se le sume un sistema asociado a infraestructura, que contemple comunicaciones, equipos de monitoreo EO/IR y otros recursos que potencien la operatividad y la capacidad de despliegue del personal.

La Fuerza Aérea Argentina espera por los aviones caza F-16

Todo indica que los primeros aviones F-16 llegarán al país en el mes de diciembre. La operación será llevada adelante por pilotos de Dinamarca y Argentina, con dos F-16A monoplazas y cuatro F-16B biplazas.

Tras la viralización de las imágenes del primer F-16AM/BM luciendo los emblemas e insignias de la Fuerza Aérea Argentina en Dinamarca, desde la institución se confirmó la finalización de los trabajos de pintado del primer lote de seis cazas que arribarán durante el próximo mes de diciembre al Área Material Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Finalizó el proceso de pintado de las primeras seis aeronaves F-16 destinadas a la Fuerza Aérea Argentina. Foto: FAA

Las secuencias viralizadas fueron la confirmación oficial de que el personal de la Agencia Logística de Adquisiciones para la Defensa de Dinamarca (DALO) y del Servicio de Mantenimiento para la Defensa (Forsvarets Vedligeholdelses Tjeneste – FVT) finalizó los trabajos de pintado de los primeros seis cazas que arribarán al país, tratándose de cuatro F-16BM biplazas y dos F-16AM monoplazas.