Alerta por tormentas en Buenos Aires: las localidades afectadas este martes 21 de octubre, según el Servicio Meteorológico

Las previsiones del SMN indican que gran parte del territorio bonaerense se verá afectado por la llegada de distintas precipitaciones intensas.

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA.

La semana en Buenos Aires incluirá distintas lluvias y tormentas, según lo advertido por el pronóstico desde hace días. Este martes 21 de octubre aparece vigente una alerta por fuertes fenómenos que afecta a gran parte de la provincia, por lo que resulta clave conocer las localidades afectadas.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, rige una alerta de color amarillo por tormentas fuertes para la jornada del martes 21. Además del territorio bonaerense, también están incluidas las provincias de La Pampa, Córdoba y San Luis.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

En detalle, el SMN advirtió por fuertes precipitaciones en el sector sur de Buenos Aires, así como también en toda la franja oeste, además de puntos del centro del mapa. En este caso, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no está incluida, por lo que no tendrían la aparición del agua.

Las localidades afectadas por el alerta amarillo por tormentas en Buenos Aires

Con respecto a la zona noreste, los partidos como General Villegas, Pehuajo, Trenque Lauquen, Florentino Ameghino y Carlos Tejedor son algunos de los que forman parte de la alerta. En estos casos, las tormentas llegan sobre la tarde, y se mantiene también durante la noche.

Alerta por tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

En el sector oeste, aparecen localidades como Salliquelo, Coronel Suárez, Guaminí, Tornquist, Puan, Punta Alta, Tres Arroyos, Bahía Blanca y Carmen de Patagones. El momento de las lluvias más intensas será el mismo: después del mediodía del martes 21 de octubre.

Por último, algunos puntos del centro de la provincia de Buenos Aires completan el territorio pintado de amarillo por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Bolívar, Azul, Rauch, Tandil, Carlos Casares, Benito Juárez, Laprida, Olavarría y Henderson son otros de los puntos que forman parte de la advertencia.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, advirtió el SMN en su texto publicado.

Lluvia en el AMBA Foto: NA

Alerta por tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional