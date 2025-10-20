Calor y lluvias: qué día de la semana se espera una máxima de 29 grados y chaparrones, según el Servicio Meteorológico
El organismo climático adelantó que la temperatura máxima rondará los 30°, mientras que habrá precipitaciones que bajarán el intenso calor llegando al fin de semana. Conocé todos los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde habrá lluvias y altas temperaturas durante gran parte de la semana.
Según el organismo climático, las precipitaciones podrían aparecer el miércoles 21 y viernes 24 de octubre que, valga la redundancia, serán los días más frescos de la semana, que tendrá temperaturas cercanas a los 30°.
El pronóstico del tiempo para toda la semana en Buenos Aires
- Martes 21 de octubre: se espera una mínima de 17° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.
- Miércoles 22 de octubre: la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con cielo mayormente nublado en la madrugada-mañana y chaparrones en la tarde-noche.
- Jueves 23 de octubre: se prevé una mínima de 18° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado en la madrugada-mañana y mayormente nublado en la tarde-noche.
- Viernes 24 de octubre: la mínima será de 18° y la máxima de 24°, con chaparrones durante toda la jornada.
- Sábado 25 de octubre: se espera una mínima de 15° y una máxima de 23°, con cielo nublado en la madrugada-mañana y parcialmente nublado en la tarde-noche.
- Domingo 26 de octubre: la mínima será de 14° y la máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.
De esta manera, el día más caluroso de la semana será el martes 22 y jueves 24 de octubre, cuando la temperatura llegue a los 29° tras un constante aumento al inicio de la semana.
10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.