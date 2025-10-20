Calor y lluvias: qué día de la semana se espera una máxima de 29 grados y chaparrones, según el Servicio Meteorológico

El organismo climático adelantó que la temperatura máxima rondará los 30°, mientras que habrá precipitaciones que bajarán el intenso calor llegando al fin de semana. Conocé todos los detalles.

La temperatura en CABA rondará los 30° en los últimos días de octubre. Foto: NA (Marcelo Capece)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde habrá lluvias y altas temperaturas durante gran parte de la semana.

Los chaparrones afectarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Según el organismo climático, las precipitaciones podrían aparecer el miércoles 21 y viernes 24 de octubre que, valga la redundancia, serán los días más frescos de la semana, que tendrá temperaturas cercanas a los 30°.

El pronóstico del tiempo para toda la semana en Buenos Aires

El pronóstico extendido del 20 al 26 de octubre en CABA. Foto: SMN.

Martes 21 de octubre : se espera una mínima de 17° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Miércoles 22 de octubre : la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con cielo mayormente nublado en la madrugada-mañana y chaparrones en la tarde-noche.

Jueves 23 de octubre : se prevé una mínima de 18° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado en la madrugada-mañana y mayormente nublado en la tarde-noche.

Viernes 24 de octubre : la mínima será de 18° y la máxima de 24°, con chaparrones durante toda la jornada.

Sábado 25 de octubre : se espera una mínima de 15° y una máxima de 23°, con cielo nublado en la madrugada-mañana y parcialmente nublado en la tarde-noche.

Domingo 26 de octubre: la mínima será de 14° y la máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

De esta manera, el día más caluroso de la semana será el martes 22 y jueves 24 de octubre, cuando la temperatura llegue a los 29° tras un constante aumento al inicio de la semana.

Los días más calurosos de la semana serán el martes 22 y jueves 24 de octubre. Foto: NA

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas