Jubilación en Buenos Aires: qué grupos de trabajadores pueden solicitarla a partir de los 40 años

El Instituto de Previsión Social permite acceder a la jubilación ordinaria con requisitos distintos a los establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Enterate cómo acceder a ella y cuáles son los documentos necesarios para comenzar el trámite.

Jubilados y pensionados. Foto: Unsplash.

En Argentina, los hombres pueden acceder a la jubilación a partir de los 65 años y las mujeres desde los 60, siempre que ambos acrediten al menos 30 años de aportes al sistema previsional. Sin embargo, en algunas provincias, existen ciertas excepciones.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires contempla regímenes especiales para determinados trabajadores. Por ejemplo, algunas personas pueden solicitar la jubilación a partir de los 40 años.

Algunas personas pueden solicitar la jubilación a partir de los 40 años. Foto: Unsplash.

El IPS permite acceder a la jubilación ordinaria con requisitos distintos a los establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A continuación, los 5 casos contemplados:

Docentes : 50 años de edad y 25 años de servicios. 55 años de edad y 30 años de servicios en cualquier rama de la enseñanza.

Tareas insalubres o de agotamiento prematuro : 50 años de edad y 25 años de servicios.

Personas bajo el régimen de la Ley 10.593 : 45 años de edad y 20 años de servicios.

Personas con ceguera congénita : 45 años de edad y 20 años de servicios.

Personal artístico (cuerpo de baile): 40 años de edad y 20 años de servicios. Si el bailarín desea continuar en actividad, debe someterse a una junta médica y artística que evalúe su estado físico.

¿Cómo acceder a la jubilación del IPS?

El trámite puede hacerse de forma presencial o a través de los sistemas digitales habilitados por el IPS:

Presencial : para agentes cesados en la administración pública provincial y organismos descentralizados, Poder Judicial. Poder Legislativo, órbita nacional pública y privada.

Jubilación Ejecutiva : para agentes cesados en la Administración pública, exclusivo para organismos que utilizan entorno SIAPE. Deberá dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos de su organismo empleador.

Jubilación por agotamiento prematuro : en el caso de que no corresponda efectuar cargo deudor por aportes no efectuados, deberán concurrir al Departamento de gestión de Recursos Humanos del Hospital donde trabaja. Si corresponde efectuar cargo deudor será necesario solicitar turno presencial.

Sistema Digital Empleadores : a través de la Dirección de Recursos Humanos del organismo empleador.

Sistema Digital “Mi IPS”: para agentes cesados en escuelas privadas.

El personal artístico puede solicitar la jubilación a los 40 años tras 20 años de servicio. Foto: Unsplash.

¿Qué documentos son necesarios para tramitar la jubilación?

En la provincia de Buenos Aires, las personas que quieran tramitar la jubilación, deberán presentar los siguientes documentos: