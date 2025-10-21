Moda infantil en Halloween: los peinados más originales para acompañar los disfraces de los chicos
Halloween no es solamente una oportunidad para disfrazarse, pedir golosinas y divertirse en familia. También puede ser una gran chance para sacar la creatividad a relucir con los peinados más locos para los más chicos. Este año, la tendencia en moda infantil apuesta por looks que combinan fantasía, color y mucha personalidad.
Desde criaturas espeluznantes hasta personajes de películas y series tales como Frankenstein, Merlina o incluso algún superhéroe, los peinados se vuelven el complemento perfecto para cualquier disfraz.
Ya sea que tus hijos vayan a una fiesta, a pedir dulces o simplemente quieran disfrutar el espíritu de la noche más aterradora del año, estos peinados harán que se destaquen sin necesidad de grandes producciones.
Ideas de peinados para los más chicos en Halloween
Mini arácnidos en el pelo
Inspirado en telarañas y arañas gigantes, este peinado es ideal para acompañar disfraces de brujas, monstruos o incluso superhéroes. Se hace una coleta alta y se decora con limpiapipas negros que simulan patas, más una arañita de plástico pegada en el centro. Un poco de spray de color plateado o blanco le da el toque final de telaraña.
También podría interesarte
Doble moño de murciélago
Este estilo mezcla lo lindo con lo tenebroso. Se trata de hacer dos moñitos altos tipo “space buns”, y colocar cartulina negra en forma de alas de murciélago. Un peinado perfecto para niñas que visten de vampiresas o criaturas nocturnas.
Fantasmas flotantes
Este peinado consiste en hacer varias colitas pequeñas y, en cada una, colocar una carita de fantasma hecha con algodón, tela blanca o papel. Cada fantasma se adhiere con clips o ganchitos. Ideal para peinar a los bebés y darles un look terrorífico este día de brujas.
Efecto zombie despeinado
Si el disfraz es de zombie, no hay que buscar peinados prolijos. Lo que se busca aquí es el caos: mechones despeinados, volumen extremo, un poco de talco para simular polvo y sprays de colores (verde, gris o rojo) para el toque final. Podes agregar “cicatrices” con maquillaje o postizos que simulan heridas en la cabeza.
Colores locos y pelo mágico
Los sprays de colores temporales (lavables) siguen siendo los favoritos de Halloween. Se pueden aplicar sobre trenzas, coletas o moños altos para un look de unicornio, hada o personaje fantástico. ¿Los colores más populares? Rosa y lila para hadas; rojo y negro para demonios y verde neón para monstruos.