Moda infantil en Halloween: los peinados más originales para acompañar los disfraces de los chicos

Además de los más espeluznantes disfraces, los niños pueden lookearse con divertidos looks con mucho color y volumen. Cuáles están de moda este 2025.

Peinados de Halloween Foto: Pinterest

Halloween no es solamente una oportunidad para disfrazarse, pedir golosinas y divertirse en familia. También puede ser una gran chance para sacar la creatividad a relucir con los peinados más locos para los más chicos. Este año, la tendencia en moda infantil apuesta por looks que combinan fantasía, color y mucha personalidad.

Desde criaturas espeluznantes hasta personajes de películas y series tales como Frankenstein, Merlina o incluso algún superhéroe, los peinados se vuelven el complemento perfecto para cualquier disfraz.

Halloween.

Ya sea que tus hijos vayan a una fiesta, a pedir dulces o simplemente quieran disfrutar el espíritu de la noche más aterradora del año, estos peinados harán que se destaquen sin necesidad de grandes producciones.

Ideas de peinados para los más chicos en Halloween

Mini arácnidos en el pelo

Inspirado en telarañas y arañas gigantes, este peinado es ideal para acompañar disfraces de brujas, monstruos o incluso superhéroes. Se hace una coleta alta y se decora con limpiapipas negros que simulan patas, más una arañita de plástico pegada en el centro. Un poco de spray de color plateado o blanco le da el toque final de telaraña.

Peinados de Halloween Foto: Pinterest

Doble moño de murciélago

Este estilo mezcla lo lindo con lo tenebroso. Se trata de hacer dos moñitos altos tipo “space buns”, y colocar cartulina negra en forma de alas de murciélago. Un peinado perfecto para niñas que visten de vampiresas o criaturas nocturnas.

Fantasmas flotantes

Este peinado consiste en hacer varias colitas pequeñas y, en cada una, colocar una carita de fantasma hecha con algodón, tela blanca o papel. Cada fantasma se adhiere con clips o ganchitos. Ideal para peinar a los bebés y darles un look terrorífico este día de brujas.

Peinados de Halloween Foto: pinterest

Efecto zombie despeinado

Si el disfraz es de zombie, no hay que buscar peinados prolijos. Lo que se busca aquí es el caos: mechones despeinados, volumen extremo, un poco de talco para simular polvo y sprays de colores (verde, gris o rojo) para el toque final. Podes agregar “cicatrices” con maquillaje o postizos que simulan heridas en la cabeza.

Colores locos y pelo mágico

Los sprays de colores temporales (lavables) siguen siendo los favoritos de Halloween. Se pueden aplicar sobre trenzas, coletas o moños altos para un look de unicornio, hada o personaje fantástico. ¿Los colores más populares? Rosa y lila para hadas; rojo y negro para demonios y verde neón para monstruos.