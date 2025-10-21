Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima en Corrientes

Condiciones del clima por la mañana

Durante la mañana de hoy en Corrientes, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas frescas que oscilarán entre los 8.2°C. Los vientos soplarán desde el sureste con una velocidad que podría alcanzar los 5 km/h. La humedad del ambiente se ubicará en torno al 94%, brindando una sensación térmica más fresca de lo habitual a esas horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, se pronostica que las nubes continuarán siendo protagonistas, manteniendo el cielo parcialmente nuboso y con temperaturas que llegarán a los 18.8°C. La humedad continuará en niveles altos, alrededor del 94%, lo que podría generar sensación de bochorno. Los vientos serán más constantes, promediando una velocidad de 9 km/h provenientes del sureste. Para la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, con un leve descenso en la temperatura, que rondará los 16°C.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Es recomendable vestir en capas debido al cambio de temperatura entre la mañana y la tarde. Además, se sugiere llevar un paraguas o impermeable al salir, por si ocurren lluvias sorpresivas. La visibilidad es buena, pero con la presencia de nubes, no está de más tener precaución al conducir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 07:42 am, y se pondrá a las 06:08 pm. La duración del día será de aproximadamente 10.3 horas, proporcionando suficiente luz diurna para realizar actividades al aire libre antes de las horas pico de calor.