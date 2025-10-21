Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima en Corrientes
martes, 21 de octubre de 2025, 06:02

Condiciones del clima por la mañana

Durante la mañana de hoy en Corrientes, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas frescas que oscilarán entre los 8.2°C. Los vientos soplarán desde el sureste con una velocidad que podría alcanzar los 5 km/h. La humedad del ambiente se ubicará en torno al 94%, brindando una sensación térmica más fresca de lo habitual a esas horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, se pronostica que las nubes continuarán siendo protagonistas, manteniendo el cielo parcialmente nuboso y con temperaturas que llegarán a los 18.8°C. La humedad continuará en niveles altos, alrededor del 94%, lo que podría generar sensación de bochorno. Los vientos serán más constantes, promediando una velocidad de 9 km/h provenientes del sureste. Para la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, con un leve descenso en la temperatura, que rondará los 16°C.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Es recomendable vestir en capas debido al cambio de temperatura entre la mañana y la tarde. Además, se sugiere llevar un paraguas o impermeable al salir, por si ocurren lluvias sorpresivas. La visibilidad es buena, pero con la presencia de nubes, no está de más tener precaución al conducir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 07:42 am, y se pondrá a las 06:08 pm. La duración del día será de aproximadamente 10.3 horas, proporcionando suficiente luz diurna para realizar actividades al aire libre antes de las horas pico de calor.