Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima Diario

El clima para este martes 21 de octubre en San Juan presentará un estado de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de los 9.2°C, lo que hará que las primeras horas del día sean frescas. Los vientos serán suaves, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, el clima continuará mayormente estable con algunos intervalos nubosos. La temperatura máxima esperada será de 20.4°C, proporcionando una sensación cálida en el ambiente. Durante la noche, se mantendrán las condiciones nubosas sin grandes cambios en la temperatura. Los vientos seguirán siendo modestos, sin superaciones significativas en velocidad.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025: La salida del sol en San Juan será a las 08:29 y el ocaso está previsto para las 18:37. Estas referencias horarias permitirán planificar actividades al aire libre con mayor precisión.