Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Tiempo y clima

En la mañana de hoy, los residentes de Santiago Del Estero podrán disfrutar de un clima que se presenta con cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los 9.5°C, proporcionando un inicio fresco al día. La humedad alcanzará un valor máximo del 63%, lo cual influirá en la sensación térmica percibida. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, ofreciendo un ambiente agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, mientras que las temperaturas alcanzarán un máximo cercano a los 22°C. Los vientos soplarán desde el oeste con una velocidad máxima de 26 km/h, lo que puede aportar una sensación de frescura a la atmósfera. Los santiagueños no tendrán que preocuparse por lluvias, ya que la posibilidad de precipitaciones sigue siendo reducida, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: Para quienes se interesan por las condiciones astronómicas, el sol aparecerá sobre el horizonte a las 08:04 y se ocultará a las 18:29. Con cielos parcialmente cubiertos, es posible que no todas las estrellas sean visibles durante la noche, pero aún así, las condiciones serán propicias para observar cuerpos celestes como la luna en su fase de luna nueva, que saldrá a las 07:32 y se pondrá a las 17:49.