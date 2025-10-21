Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Clima Hoy

Clima en Tucumán:

Hoy, en Tucumán, se pronostica clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de hasta 8.5°C. La mañana comenzará con cielos parcialmente despejados, y existe una probabilidad baja de precipitaciones que no sobrepasarán los 0 mm. La humedad será alta, alcanzando un 80%, lo que genera una jornada algo opresiva en cuanto a la sensación térmica. Los vientos soplarán con una velocidad que podría llegar a los 7 km/h, despejando el cielo de nubes ocasionales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, se espera que el clima continúe en condiciones similares con temperaturas que pueden subir hasta un máximo de 22.4°C. Durante la noche, la temperatura disminuirá gradualmente, sin cambios drásticos en el estado del cielo. Los vientos continuarán siendo suaves, con rachas de hasta 11 km/h. Se recomienda llevar una capa ligera al salir, dado que la variabilidad de la temperatura puede sentirse en exteriores.

Humedad y viento serán los principales factores a tener en cuenta en esta jornada. Para aquellos interesados en las condiciones astronómicas, el amanecer se registró a las 08:06 y el atardecer ocurrirá alrededor de las 18:35.

