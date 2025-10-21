Se acerca a Buenos Aires una poderosa tormenta: cuándo se esperan intensas lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica

martes, 21 de octubre de 2025, 23:45
El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la tarde del miércoles 22 de octubre se espera que lleguen las primeras lluvias a Buenos Aires. Las mismas se extenderán desde la Costa Atlántica hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Para el jueves 23, las temperaturas alcanzarán un récord de 30° durante la tarde, para que durante la mañana del viernes 24 inicie una fuerte tormenta con abundantes lluvias y actividad eléctrica.

El pronóstico indica que el temporal se mantendrá durante todo el día, afectando tanto la zona del sur de la provincia, el Conurbano y la Ciudad.

Recomendaciones del SMN ante una tormenta

  • Evitar estar expuesto a las lluvias
  • No sacar la basura
  • Verificar que los drenajes de agua estén libres
  • No realizar actividades al aire libre
  • Mantenerse atento ante la posible caída de granizo
  • Consultar la información oficial de las autoridades
Pronóstico del clima para el resto de la semana

  • Jueves 23: aumentan las temperaturas hasta los 30°.
  • Viernes 24: tormenta con actividad eléctrica y ráfagas de viento. Temperaturas de hasta 23°.
  • Sábado 24: precipitaciones aisladas durante la mañana, para la tarde/noche cielo despejado. Máximas de 20° y mínimas de 15°.
  • Domingo: cielo despejado con mínimas de 13° y máximas de 21°.