Se acerca a Buenos Aires una poderosa tormenta: cuándo se esperan intensas lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica
El pronóstico indica que el temporal se mantendrá durante todo el día, afectando tanto la zona del sur de la provincia, el Conurbano y la Ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la tarde del miércoles 22 de octubre se espera que lleguen las primeras lluvias a Buenos Aires. Las mismas se extenderán desde la Costa Atlántica hasta la Ciudad de Buenos Aires.
Para el jueves 23, las temperaturas alcanzarán un récord de 30° durante la tarde, para que durante la mañana del viernes 24 inicie una fuerte tormenta con abundantes lluvias y actividad eléctrica.
Recomendaciones del SMN ante una tormenta
- Evitar estar expuesto a las lluvias
- No sacar la basura
- Verificar que los drenajes de agua estén libres
- No realizar actividades al aire libre
- Mantenerse atento ante la posible caída de granizo
- Consultar la información oficial de las autoridades
Pronóstico del clima para el resto de la semana
- Jueves 23: aumentan las temperaturas hasta los 30°.
- Viernes 24: tormenta con actividad eléctrica y ráfagas de viento. Temperaturas de hasta 23°.
- Sábado 24: precipitaciones aisladas durante la mañana, para la tarde/noche cielo despejado. Máximas de 20° y mínimas de 15°.
- Domingo: cielo despejado con mínimas de 13° y máximas de 21°.