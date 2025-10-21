Se acerca a Buenos Aires una poderosa tormenta: cuándo se esperan intensas lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica

El pronóstico indica que el temporal se mantendrá durante todo el día, afectando tanto la zona del sur de la provincia, el Conurbano y la Ciudad.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la tarde del miércoles 22 de octubre se espera que lleguen las primeras lluvias a Buenos Aires. Las mismas se extenderán desde la Costa Atlántica hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Para el jueves 23, las temperaturas alcanzarán un récord de 30° durante la tarde, para que durante la mañana del viernes 24 inicie una fuerte tormenta con abundantes lluvias y actividad eléctrica.

Servicio Meteorológico Foto: SMN

Recomendaciones del SMN ante una tormenta

Evitar estar expuesto a las lluvias

No sacar la basura

Verificar que los drenajes de agua estén libres

No realizar actividades al aire libre

Mantenerse atento ante la posible caída de granizo

Consultar la información oficial de las autoridades

Lluvia. Foto: Freepik

Pronóstico del clima para el resto de la semana