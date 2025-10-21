Un trámite clave de ANSES: el paso a paso para tramitar la constancia del CUIL de manera gratuita y online

El CUIL es el número que acompaña a la persona a lo largo de su vida laboral y no tiene vencimiento. Además, es requerido para realizar diversos trámites. Cómo obtener esta constancia, de manera sencilla y sin costo.
martes, 21 de octubre de 2025, 16:47
CUIL, Anses, NA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece -a través de su página web- la posibilidad de realizar una gestión clave: la obtención de la constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y de forma gratuita.

Este código es fundamental para identificar a cada persona dentro del sistema laboral y previsional argentino. Muchas veces, es necesario tenerlo para realizar gestiones en varios organismos, ya sean públicos como privados, para realizar diferentes tipos de trámites.

Constancia de CUIL

ANSES: ¿cuál es la función de la constancia de CUIL?

El CUIL se genera automáticamente cuando se registra un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI). Ese número acompaña a la persona durante toda su vida laboral.

Por ende, la constancia que emite ANSES no tiene vencimiento y es válida para cualquier trámite oficial. Además, no precisa estar firmada ni sellada.

Con el CUIL se puede acceder a una amplia variedad de prestaciones y servicios, tales como:

  • Registrar aportes jubilatorios.
  • Solicitar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
  • Realizar trámites en entidades como bancos, registros del automotor y organismos públicos.
  • Facilita que la información laboral, fiscal y previsional de una persona esté correctamente vinculada y registrada en los sistemas del Estado.
A través de Mi ANSES se puede tramitar la constancia del CUIL. Foto: Freepik.

Paso a paso para tramitar la constancia de CUIL a través de la página web de ANSES

Mediante Mi ANSES, la página oficial del organismo, se puede tramitar la constancia del CUIL:

  • Ingresar al sitio web oficial de ANSES: www.anses.gob.ar
  • Hacer clic en el apartado “Mi ANSES” e iniciar sesión con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Si aún no se tiene una clave, se puede crearla en ese mismo momento seleccionando “Creá tu clave”.
  • Una vez dentro, seleccionar la opción “Constancia de CUIL” desde el menú o mediante la barra de búsqueda.
  • Completar los datos personales (nombre completo, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo según DNI).
  • El sistema generará automáticamente una constancia digital en formato PDF que se puede descargar o imprimir.