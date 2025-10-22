Chau al ramal de una histórica línea de colectivos: la decisión que impactará a miles de pasajeros

La empresa en cuestión anunció la suspensión del ramal de una las líneas de colectivos más utilizadas hasta fines del 2025. La decisión que impactó al rubro del transporte público.

Paro de colectivos; transporte público. Foto: NA

El transporte público en Argentina es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de los servicios de colectivos, trenes y subtes. Lo que se supo en las últimas horas fue que el ramal de una histórica línea de colectivos dejará de estar operativo hasta el próximo 31 de diciembre de 2025.

Transporte público: la histórica línea de colectivos que dejará de funcionar

La empresa General Tomás Guido anunció la suspensión del ramal Once–Monte Grande por Boulevard de la línea 164 hasta el 31 de diciembre. El servicio, que conecta el sur del Conurbano Bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, dejó de funcionar desde el lunes 20 de octubre afectando a miles de usuarios que lo utilizaban a diario.

El recorrido une Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Lanús y cruza hacia Capital Federal a través del Puente Alsina. Su interrupción generó complicaciones para los miles de pasajeros que dependen de este trayecto para trasladarse a sus trabajos o estudios.

El ramal Once - Monte Grande no estará operativo hasta el 31 de diciembre de 2025. Foto: Data Conurbano

La medida se sumó a otra suspensión previa: meses atrás, la compañía ya había dado de baja el ramal B (Burzaco–Monte Grande) y redujo las alternativas de conexión directa entre esas localidades de la zona sur del Conurbano.

Aunque el ramal que une Zaizar con Plaza Miserere fue suspendido de manera temporal, el servicio de la línea 164 continuará funcionando hasta Pompeya manteniendo parte del recorrido activo.

En la práctica, esta traza es cubierta por el ramal que circula por la calle Oliden, el cual evita el paso por Boulevard Buenos Aires (Monte Grande) y toma avenida San Martín hasta Camino de Cintura. Desde allí, sigue en dirección a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, continúa por Juan XXIII hacia el centro lomense y finaliza en Pompeya.

Chau a la línea 164: qué alternativas podrán tener los usuarios

Mientras dure la suspensión, los usuarios podrán optar por las líneas 101 y 115, que cubren parte del recorrido entre Pompeya y Once, aunque con tiempos de viaje más extensos y mayor demanda de pasajeros.

Dejará de estar operativo hasta el 31 de diciembre de 2025. Foto: Cuenta de Twitter @Don_Gnzz

Cómo llegar a Once desde Monte Grande