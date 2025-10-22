Javier Milei cumple 55 años: su recorrido hasta ser presidente de Argentina

Javier Gerardo Milei, el presidente de la República Argentina, cumple 55 años este miércoles 22 de octubre. Un repaso por su breve vida y carrera política que lo llevó al importante cargo que hoy ocupa.

Javier Milei está cumpliendo 55 años en un día sin actividad oficial confirmada. Comenzó a recibir saludos por redes sociales desde temprano en la mañana y realizará un festejo íntimo en la Quinta de Olivos.

El presidente nació el 22 de octubre de 1970 en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hijo de Norberto Milei y Alicia Lucich, creció en el barrio de Villa Devoto y luego se mudó al distrito de Sáenz Peña.

Comenzó su carrera profesional luego de recibirse de Licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano y llegó a los canales de televisión como panelista. Adquirió fama, formó un partido político y ganó las elecciones presidenciales del 2023.

Norberto Milei y Alicia Lucich, padres de Javier Milei. Foto: NA

Los saludos para Milei en su cumpleaños

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, lo saludó esta mañana por redes sociales. “La decisión de cambiar la Argentina para siempre”, destacó. Luis Petri, ministro de Seguridad, y Lisandro Catalán, ministro del Interior, también lo saludaron por este medio.

Patricia Bullrich saludó a Milei por su cumpleaños: “La decisión de cambiar la Argentina para siempre” Foto: Captura de pantalla - X @PatoBullrich

Manuel Adorni, vocero presidencial, lo saludó por Instagram diciéndole “amigo querido”.

Saludo de Adorni al Presidente por su cumpleaños. Foto: Captura de pantalla @madorni en Instagram

Un mensaje sorpresivo llegó de parte de Daniel Scioli “con todo su afecto y gratitud”. El político era parte del peronismo; fue vicepresidente por esta corriente política del 2003 al 2007 y luego gobernador de la provincia de Buenos Aires del 2007 al 2015.

Daniel Scioli saludó a Milei Foto: Captura de pantalla - X @danielscioli

Cómo empezó la carrera política de Milei

Javier Milei, economista recibido en la Universidad de Belgrano, comenzó su carrera como figura pública siendo panelista en programas como Intratables con Santiago del Moro y Animales Sueltos con Fantino. Allí protagonizó momentos de peleas y furia desatada donde se generaban momentos de tensión con los invitados.

Su carrera política comienza en 2019 cuando se afilia al Partido Libertario. “Armá un partido y presentate a las elecciones”, lo desafió Daniel Lipovetsky, diputado provincial por Buenos Aires en ese momento. Y así fue como lo hizo. En 2020 se postuló a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el partido de José Luis Espert, Avanza Libertad.

Milei empezó su carrera política en el partido de José Luis Espert, Avanza Libertad. Foto: Presidencia

Al año siguiente, Milei se despegó de este partido y oficializó la creación de la alianza “La Libertad Avanza”, por la cual se candidateó a diputado nacional en 2021 y entró a su banca convirtiéndose en la tercera fuerza más votada.

En 2023 renunció a su cargo como diputado para postularse a presidente junto a su compañera Victoria Villaruel de vice. Se convierte en el candidato individual más votado en las PASO de ese mismo año y, luego de perder frente a Sergio Massa en la primera vuelta, resultó triunfante del ballotage y se convirtió en Presidente de la Nación Argentina.

En 2023, Milei resultó triunfante del ballotage y se convirtió en Presidente de la Nación Argentina.

Cómo sigue la agenda de Milei

El día de mañana, Javier Milei encabezará el acto de cierre de campaña ante las Elecciones Legislativas de este domingo 26 de octubre en la ciudad de Rosario, Santa Fe.