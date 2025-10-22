Pasajes para trenes de larga distancia en noviembre: cuáles son los únicos cuatro ramales que funcionan y cuánto cuestan

Si bien la reanudación del servicio no tiene fecha prevista, informaron que la solicitud se debe a “tareas de revisión de vías”. Qué servicios son los que están en funcionamiento.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Ya se habilitó la venta de pasajes de larga distancia para noviembre, aunque solo hay cuatro servicios en funcionamiento: Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario.

De esta forma se confirmó la prolongación de la suspensión de los servicios a Córdoba, Tucumán y Villa María, que se cancelaron desde el pasado septiembre a solicitud de la concesionaria carguera Nuevo Central Argentino (NCA), cuyo contrato fue extendido hasta 2032.

Si bien la reanudación del servicio no tiene fecha prevista, informaron que la solicitud se debe a “tareas de revisión de vías”. Con esta suspensión ya son 12 los servicios de trenes cancelados, entre los que se encuentran regionales, turísticos y de larga distancia.

Suspendieron provisoriamente trenes de larga distancia hacia Córdoba y Tucumán Foto: Fotografía: Agencia Noticias Argentinas/Trenes Argentinos

La crisis ferroviaria empeoró y generó reclamos en Santa Fe, una provincia que perdió casi todos sus trenes de pasajeros, ya que de tener seis servicios pasó a tener solo uno en menos de dos años. La problemática llegó al Congreso Nacional, donde se presentaron pedidos de informes por la situación.

Por otro lado, quienes trabajan en los servicios ferroviarios manifestaron su preocupación y denunciaron que, de parte de los sindicatos, no hay respuestas, y hasta los señalaron de ser cómplices de los cierres de los ramales.

Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.

Además, remarcaron que de los pocos trenes que funcionan, la mayoría está en mal estado y nada asegura que sigan funcionando. Por ejemplo, el tren a Mar del Plata ya no funciona tres veces por semana, y los que van a Rosario siempre sufren demoras por el mal estado de los puentes y deben reducir la velocidad.

Con la suspensión de estos corredores ya suman un total de 12 los servicios ferroviarios de pasajeros cancelados. A continuación todos los ramales:

Retiro - Rosario

Retiro - Córdoba

Retiro - Justo Daract

Retiro - Junín

Once - Pehuajó

Once - Trenque Lauquen

Constitución - Bahía Blanca

Constitución - Pinamar

La Plata - Brandsen

General Guido - Divisadero de Pinamar

Pergamino - Junín

Mercedes - Bragado

Los precios y cómo comprar pasajes de trenes de larga distancia

El valor de los pasajes varía con el sistema de bandas tarifarias según la demanda. Van desde los $7.500 en el tramo a Bragado; desde los $10.000 a Junín; desde los $11.700 a Rosario, y desde los $25.000 para el ramal Plaza Constitución-Mar del Plata.

La compra desde la web oficial de Trenes Argentinos tiene un 10% de descuento. Los jubilados tienen un 40% de rebaja y los menores un 50%. Las personas con certificado único de discapacidad (CUD) pueden obtener su pasaje, sin cargo, a través de la página oficial de la compañía.