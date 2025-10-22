Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Clima Formosa
miércoles, 22 de octubre de 2025

Hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, en Formosa, el clima se presentará con cielos parciales nublados. Por la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C. Durante esta franja horaria, no se espera lluvia, y la probabilidad de precipitaciones es mínima. La humedad relativa se encontrará en un rango del 41% al 96%, proporcionando un ambiente moderado en términos de humedad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, el termómetro podrá llegar hasta los 20.5°C, lo cual dotará al clima de un ambiente templado. A lo largo de la jornada, los vientos tendrán una velocidad máxima de 17 km/h, con algunas rachas llegando a 10 m/s. A pesar del viento, no se prevé la ocurrencia de lluvias significativas.

Observaciones astronómicas

El amanecer ocurrió a las 07:37 y el atardecer se producirá a las 18:08.