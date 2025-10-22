Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Clima hoy

Hoy en Jujuy, el clima será en su mayoría parcialmente nuboso con temperaturas al amanecer que comenzarán a 4.2°C. A lo largo de la mañana, se prevé que la temperatura máxima alcance los 18.4°C. Aunque no se esperan precipitaciones en este periodo, será importante considerar que la probabilidad de precipitación es baja. La humedad relativa se situará alrededor del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, continuará la parcial nubosidad mientras las temperaturas descenderán gradualmente. Durante la noche, la mínima volverá a situarse en torno a los 4.2°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de hasta 10 km/h, manteniendo una corriente de aire constante durante toda la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de octubre de 2025

El sol hará su aparición en Jujuy a las 8:01 y se ocultará en el horizonte a las 18:41. Este horario nos ofrece un día con una duración mayor a diez horas de luz natural, facilitando actividades al aire libre y observaciones del cielo durante el día. La fase lunar actual promete que el cielo sea adecuadamente oscuro para observar las estrellas sin interferencias significativas de la luz lunar.