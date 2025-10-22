Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Clima actual

Hoy en San Juan, el clima estará mayormente nuboso con temperaturas frescas en la mañana, oscilando entre los 9.2°C. No hay probabilidad de lluvia durante el día, lo que proporcionará un ambiente tranquilo y favorable para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, las condiciones atmosféricas continuarán siendo parciales nubladas, con temperaturas alcanzando un máximo de 20.4°C. Los vientos podrían incrementar ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, ideal para actividades deportivas al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la mañana, ya que las temperaturas aumentarán gradualmente, siendo una tarde ideal para paseos al aire libre. Recuerde mantenerse hidratado a lo largo del día para evitar el golpe de calor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de octubre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:29 y se despedirá en el horizonte a las 18:37. La fase lunar actual proporcionará una visibilidad óptima para el avistamiento de estrellas durante la noche.