Voladura de techos, granizo y caída de árboles: los videos del temporal en Buenos Aires

Durante la noche del martes 21 de octubre, localidades bonaerenses como Benito Juárez y Laprida padecieron fuertes tormentas.

Temporal en Benito Juárez y Laprida, Buenos Aires. Foto: Capturas

Un fuerte temporal tuvo lugar entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en Buenos Aires. Lluvias, vientos y granizo impactaron contra localidades como Benito Juárez y Laprida, con voladuras de techo incluidas y preocupación en sus habitantes.

Según se reportó durante y después de las tormentas, se registraron también diversos árboles caídos y cortes de luz en los lugares mencionados.

Buenos Aires: los videos del temporal en Benito Juárez y Laprida

Temporal en Laprida, Buenos Aires. Video: Facebook Meteorología Argentina y mundial.

Las ráfagas de viento tocaron los 90 kilómetros por hora, que decantaron en la voladura de una parte del techo del Hospital Municipal Eva Perón de Benito Juárez. También se registraron daños en la pileta municipal y caídas de postes.

Temporal en Benito Juárez. Video: Facebook Meteorología Argentina y mundial.

Producto de los daños en Benito Juárez, las autoridades municipales optaron por suspender las clases escolares en el turno mañana, con el fin de “resguardar la seguridad de la comunidad y evaluar los daños provocados”.

La situación en Laprida fue similar en la noche del martes, ya que el granizo golpeó con fuerte la localidad. Las imágenes dejan en evidencia la cobertura de calles y casas por la caída de las piedras.

Temporal en Benito Juárez. Video: X.

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tenía alerta amarilla vigente para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Tras el paso del fuerte fenómeno, se desactivó la advertencia durante el miércoles 22. Sin embargo, las lluvias retornarán este jueves 23.

Alerta amarilla por tormentas sobre Buenos Aires

El SMN mantiene vigente la alerta amarillo por fuertes tormentas para distintos puntos de Buenos Aires, por lo que pueden darse importantes caídas de agua, acompañadas de otros fenómenos.

Alerta amarilla por tormentas para gran parte de Buenos Aires. Foto: SMN

Desde la entidad indicaron que tanto Benito Juárez como Laprida serán afectadas “por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

Además, sumaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”. Por último, el mensaje del Servicio Meteorológico advierte que “las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24″.