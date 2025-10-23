Fuertes lluvias y alerta sobre Ciudad de Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la aparición de fuertes fenómenos, que tienen capacidad de daño.

El SMN lanzó su reporte del clima para los próximos tres meses. Foto: Pixabay.

El pronóstico advirtió por fuertes lluvias que llegarán a Buenos Aires antes del fin de semana. Para CABA y sus alrededores, se activó una alerta amarilla por tormentas para el viernes 24 de octubre, por lo que se esperan precipitaciones intensas en el último día de la semana.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este viernes 24 de octubre aparecerán tormentas fuertes, que irán de mayor a menor con el trascurso de las horas.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Tras un jueves 23 con un cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, el agua dirá presente en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores con intensidad.

Alerta amarilla: a qué hora llegan las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires

Los datos del SMN indican que este viernes se darán tormentas fuertes desde la madrugada, que permanecerán sobre el territorio también por la mañana. Las probabilidades tocan el 70%, por lo que se espera mucha fuerza en la llegada del fenómeno.

Se esperan importantes tormentas para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

La noticia aliviadora es que con el paso de las horas disminuirá su potencia, ya que a la tarde se esperan tormentas aisladas y la jornada cerrará con chaparrones por la noche.

Alerta por tormentas para Buenos Aires

Justamente, el Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla por tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires, que rige desde el comienzo del viernes 24.

En detalle, el texto publicado apunta que “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h“.

Alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires. Foto: SMN

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, completan.

Cabe recordar que el color amarillo representa el nivel más bajo dentro de las alertas del SMN. De todos modos, se advierte que representa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Alerta por tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones