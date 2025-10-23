Lionel Messi renovó con el Inter Miami: el proyecto que convenció al “10″ de seguir y busca revolucionar la MLS

“La Pulga” renovó su vínculo con el club de Florida por dos años más. El club establece los cimientos para transformarse en uno de los más importantes de la historia de Estados Unidos.

Messi extiende su contrato Foto: Reuters

El Inter de Miami encara un proceso de renovación que pretende dejar asentadas las bases de un proyecto a largo plazo donde el éxito deportivo se mezcle con el comercial. En esta línea van las últimas reformas del club, como así también su flamante anuncio: la extensión del contrato de Lionel Messi por dos años más.

El astro argentino seguirá jugando en el club estadounidense hasta, por lo menos, octubre de 2027, lo que significa que jugará el Mundial del año próximo como local. Desde su llegada a Las Garzas en junio de 2023, La Pulga consiguió el título de MLS Supporter’s Shield, que premia al equipo con más puntos en una temporada, y la Leagues Cup 2023.

No fue el único anuncio para el Inter Miami: la renovación del diez se promocionó con una imagen de la construcción del nuevo estadio, que se espera que esté listo para el año que viene.

Lionel Messi Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Miami Freedom Park tendrá capacidad para 25.000 personas y será la nueva casa del mejor jugador del mundo. Además, tendrá 234 mil metros cuadrados de desarrollo y tecnología de última generación. El club dejará Chase Stadium, su actual estadio en Fort Lauderdale, para mudarse al corazón de Miami, cerca del aeropuerto internacional de la ciudad.

Para financiar la construcción del estadio, el club presidido por David Beckham organizó una recaudación de fondos entre los socios. Se impulsó una campaña de “depósitos”, para que los hinchas de Las Garzas puedan donar desde 75 dólares y así avanzar con la construcción del nuevo estadio. En contrapartida, podrían conseguir ubicaciones especiales para los partidos.

Las palabras de Messi tras su renovación

“Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar” anunció La Pulga en el sitio web del Inter Miami.

El Diez mostró sus ansias por jugar en el nuevo estadio: “Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular”.

Lionel Messi en Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

David Beckham, el dueño del club, se refirió a la importancia que tiene el proyecto deportivo para Miami: “Nuestra visión era traer a los mejores jugadores y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos logrado. Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el Club y con el fútbol. Sigue tan comprometido como siempre y mantiene el deseo de ganar. Como propietarios, nos sentimos muy afortunados de contar con un jugador que ama el fútbol tanto como él”.

El Inter Miami jugará el 24 de octubre por la primera ronda de play-off de la MLS contra el Nashville SC, en busca de iniciar con el pie derecho el camino a levantar, por primera vez en la historia, el trofeo de la liga de Estados Unidos.