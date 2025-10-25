Caos por inundaciones en el AMBA: las impactantes imágenes tras las lluvias y tormentas

Distintos puntos del AMBA padecen las complicaciones en el clima, ya que cayó mucha agua en pocas horas.

Fuertes inundaciones tras las lluvias en el AMBA. Foto: Redes sociales

Las intensas lluvias que golpean al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejaron sus consecuencias a la vista, en especial en algunos sectores. Las imágenes que se difundieron en redes sociales dejan en evidencia las inundaciones, así como también las complicaciones para viajar.

Uno de los partidos más afectados por las lluvias es General San Martín, que desde la madrugada padeció la intensidad de las precipitaciones. Justamente, el distrito se encuentra bajo alerta naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los videos de la inundación en el AMBA

Inundaciones sobre la General Paz. Video: X.

El nivel del agua se elevó rápidamente, algo que se observó en largos kilómetros de la General Paz, entre los cruces de Av. San Martín y Av. Beiró, por ejemplo. En el marco de las tormentas, también ocurrió lo mismo en Panamericana.

Las imágenes muestran a numerosos autos detenidos en medio de la trazada, lo que representa un peligro para los conductores. Los vehículos bajo agua también se vieron en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, un ejemplo de la fuerza de las precipitaciones.

Fuertes inundaciones tras las lluvias en el AMBA. Foto: Redes sociales

Entre las recomendaciones que brinda el SMN, destaca en estos casos: "Evitá circular por calles inundadas o afectadas“. Además, advierten: “Mantenete alejado de zonas costeras y ribereñas”.

Inundaciones en el AMBA. Video: X.

Complicaciones para viajar en transporte público

En cuanto al transporte público, hay distintas complicaciones para trasladarse. Muchos colectivos deben modificar su recorrido para evitar lugares anegados, por lo que hay demoras en los servicios.

Inundaciones en la Panamericana. Video: X.

Por otro lado, algunos ramales de trenes muestran modificaciones. La línea Roca tiene un anegamiento en Turdera, por lo que el servicio funciona limitado entre Constitución y Temperley y Llavallol y Ezeiza. Algo similar ocurrió con la línea Mitre, que tuvo demoras e interrupciones en las primeras horas del día.

En la Ciudad de Buenos Aires, se interrumpió el funcionamiento del Premetro por la cantidad que agua que cayó en poco tiempo.