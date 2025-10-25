Cuánto sale comer en El Fortín, la mejor pizza de jamón y morrones en CABA
Lejos del microcentro porteño y de la Avenida Corrientes, lugar donde se encuentran las pizzerías más emblemáticas, se encuentra el restaurante que -para muchos- es responsable de la mejor jamón y morrones. Fundada en 1962, continúa la tradición de barrio, calidad y buen atención.
Convertida en un local de culto para quienes viven en Monte Castro y alrededores, esta pizzería le pelea de igual a igual a sitios de gran renombre como Güerrín, Banchero o Las Cuartetas. Cuál es su secreto, el misterio de su nombre y cuánto sale.
Cuánto cuesta comer en El Fortín
Una usuaria de TikTok, @laailafarias, compartió los precios actualizados tras una reciente visita.
Lista de precios
Grandes tradicionales
También podría interesarte
- Muzzarella $19.000
- Muzzarella con anchoas $25.000
- Provolone $25.000
- Jamón y morrones $35.300
- Fugazzeta con queso $25.000
- Calabresa $35.300
- Española $35.300
- Jamón $25.000
- Napolitana $25.000
- Fugazza $14.500
- Morrones $25.000
- Anchoas $19.000
- Peperoni $25.000
Chicas tradicionales
- Muzzarella $10.500
- Muzzarella con anchoas $15.500
- Provolone $15.500
- Jamón y morrones $20.000
- Fugazzeta con queso $15.500
- Calabresa $20.000
- Española $20.300
- Jamón $15.500
- Napolitana $15.500
- Fugazza $14.500
- Morrones $15.500
- Anchoas $10.500
- Peperoni $15.500
Porciones
- Muzzarella $3.700
- Jamón y morrones $4.700
- Fugazzeta con queso $3.700
- Calabresa $4.700
- Jamón $3.700
- Fugazza $1.700
- Morrones $3.700
- Anchoas $2.700
Fainá
- Molde $20.000
- Porción $1.500
La mejor pizza de jamón y morrones está en Monte Castro
La pizzería que se destaca fuera de Corrientes es El Fortín, ubicada en la esquina de las avenidas Lope de Vega y Álvarez Jonte se volvió todo un clásico barrial.
Este lugar también se destaca por su pizza al molde y su famosa torta de ricota, ambas preparadas en un horno a leña.
Todo comenzó en 1962, 5 amigos llegaron al barrio para dedicarse de lleno a la gastronomía tras pasar años perfeccionándose. Los amigos en cuestión eran los hermanos Manuel y Andrés Iglesia quienes conocían a Manuel Montaña de España. Se sumaron Eduardo “Cholo” Bersaquia y Perfecto Purdon que eran argentinos. Este grupo se convertiría en el fundador del clásico.
A mediados de la década de 1940, Manuel Iglesia empezó a trabajar en una panadería ubicada sobre la avenida 9 de Julio para aprender el oficio, tomando la decisión de especializarse en pizzas. Con sus amigos recién llegados optaron por alquilar el actual local que en ese entonces dependía del Fondo de Comercio.
El Fortín, un enigma sobre su nombre que aún persiste
Muchos podrían suponer que su nombre es un homenaje a Vélez Sársfield, club de Liniers apodado como el Fortín, pero no es así. Lo cierto es que cuando los 5 amigos adquirieron el negocio ya había sido bautizado de esa manera.
Cuando se fundó, en la mencionada zona de Monte Castro solo estaba la entrada al barrio con controles policiales que con el tiempo se conoció como “Fortín”.
Este último podría ser el motivo más lógico de su nombre, pero su origen aún no está claro, también -dicen- podría estar relacionado con la ubicación estratégica del local cuando era una zona prácticamente despoblada y sin desarrollo.