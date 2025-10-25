Cuánto sale comer en El Fortín, la mejor pizza de jamón y morrones en CABA

Una usuaria de TikTok compartió los precios actualizados de la pizzería ubicada en Monte Castro y que ya es un clásico porteño.

Cuánto cuesta comer en El Fortín Foto: Instagram @pizzeriaelfortin

Lejos del microcentro porteño y de la Avenida Corrientes, lugar donde se encuentran las pizzerías más emblemáticas, se encuentra el restaurante que -para muchos- es responsable de la mejor jamón y morrones. Fundada en 1962, continúa la tradición de barrio, calidad y buen atención.

Convertida en un local de culto para quienes viven en Monte Castro y alrededores, esta pizzería le pelea de igual a igual a sitios de gran renombre como Güerrín, Banchero o Las Cuartetas. Cuál es su secreto, el misterio de su nombre y cuánto sale.

Cuánto cuesta una fugazzetta rellena de El Fortín. Foto INSTAGRAM @pizzeriaelfortin

Cuánto cuesta comer en El Fortín

Una usuaria de TikTok, @laailafarias, compartió los precios actualizados tras una reciente visita.

Lista de precios

Grandes tradicionales

Muzzarella $19.000

Muzzarella con anchoas $25.000

Provolone $25.000

Jamón y morrones $35.300

Fugazzeta con queso $25.000

Calabresa $35.300

Española $35.300

Jamón $25.000

Napolitana $25.000

Fugazza $14.500

Morrones $25.000

Anchoas $19.000

Peperoni $25.000

Chicas tradicionales

Muzzarella $10.500

Muzzarella con anchoas $15.500

Provolone $15.500

Jamón y morrones $20.000

Fugazzeta con queso $15.500

Calabresa $20.000

Española $20.300

Jamón $15.500

Napolitana $15.500

Fugazza $14.500

Morrones $15.500

Anchoas $10.500

Peperoni $15.500

Porciones

Muzzarella $3.700

Jamón y morrones $4.700

Fugazzeta con queso $3.700

Calabresa $4.700

Jamón $3.700

Fugazza $1.700

Morrones $3.700

Anchoas $2.700

Fainá

Molde $20.000

Porción $1.500

La mejor pizza de jamón y morrones está en Monte Castro

La pizzería que se destaca fuera de Corrientes es El Fortín, ubicada en la esquina de las avenidas Lope de Vega y Álvarez Jonte se volvió todo un clásico barrial.

Este lugar también se destaca por su pizza al molde y su famosa torta de ricota, ambas preparadas en un horno a leña.

El Fortín fue Declarada Sitio de Interés Cultural de la Ciudad. Foto: Instagram @pizzeriaelfortin

Todo comenzó en 1962, 5 amigos llegaron al barrio para dedicarse de lleno a la gastronomía tras pasar años perfeccionándose. Los amigos en cuestión eran los hermanos Manuel y Andrés Iglesia quienes conocían a Manuel Montaña de España. Se sumaron Eduardo “Cholo” Bersaquia y Perfecto Purdon que eran argentinos. Este grupo se convertiría en el fundador del clásico.

A mediados de la década de 1940, Manuel Iglesia empezó a trabajar en una panadería ubicada sobre la avenida 9 de Julio para aprender el oficio, tomando la decisión de especializarse en pizzas. Con sus amigos recién llegados optaron por alquilar el actual local que en ese entonces dependía del Fondo de Comercio.

El Fortín, un enigma sobre su nombre que aún persiste

Muchos podrían suponer que su nombre es un homenaje a Vélez Sársfield, club de Liniers apodado como el Fortín, pero no es así. Lo cierto es que cuando los 5 amigos adquirieron el negocio ya había sido bautizado de esa manera.

El Fortín, un lugar ideal lejos de la calle Corrientes Foto: Instagram @pizzeriaelfortin

Cuando se fundó, en la mencionada zona de Monte Castro solo estaba la entrada al barrio con controles policiales que con el tiempo se conoció como “Fortín”.

Este último podría ser el motivo más lógico de su nombre, pero su origen aún no está claro, también -dicen- podría estar relacionado con la ubicación estratégica del local cuando era una zona prácticamente despoblada y sin desarrollo.