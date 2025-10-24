Viaje al pasado con una porción de muzzarella: las 5 pizzerías de CABA más antiguas que son parte de la identidad porteña

Una parada ideal para los amantes del ayer y el buen comer. Un repaso de los lugares más emblemáticos que no solo ofrecen la mejor pizza, si no una parte de la historia.

Pizzerías más antiguas Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Entre la gran variedad de oferta gastronómica que ofrece Buenos Aires, hay un clásico que nunca falla y es un emblema porteño: la pizza. Si bien es cierto que en cada esquina podemos encontrar uno de estos locales para disfrutar una porción de parados o sentados para pasar un rato, hay 5 sitios que nacieron a la par de la capital argentina moderna.

Un repaso por estos restaurantes que se convirtieron en un emblema de la gastronomía argentina. Desde sus comienzos, con la llegada de miles de inmigrantes, en su mayoría italianos, a la actualidad que los mantiene más vigentes que nunca.

Las 5 pizzerías más antiguas

Pin-Pun - Av. Corrientes 3954

Fundada en 1927 en Almagro, es la pizzería más antigua de la ciudad, según la Asociación de Pizzerías y Empanadas. A lo largo de los años, conquistó el paladar de los porteños con su variada oferta de pizzas y sus famosas empanadas fritas.

Pizzería Pin-Pun. Foto: @pinpuncorrientes

Aunque su pizza es célebre, las empanadas fritas de carne son las grandes estrellas. Con una masa crujiente y un relleno jugoso lleno de sabor, esta delicia se volvió un pedido obligado para quienes pasen por una de sus sucursales.

Casa Burgio - Av. Cabildo 2477

Desde 1932, aunque con un breve período cerrada entre 2021 y 2022. Además de consolidarse como una de las más destacadas en su rubro, es todo un símbolo de resistencia ya que este local cerró por la pandemia y pudo reabrir sus puertas.

Pizzería Burgio. Foto Instagram @burgiopizzeria

El lugar mantiene su estética clásica que evoca los años dorados de Buenos Aires. El local conserva elementos originales como las venecitas en las paredes, el pizarrón negro con letras de plástico blancas y el tradicional horno a leña, creando un ambiente que transporta a sus visitantes a épocas pasadas.

Del menú se destacan la variedad de pizzas al molde, con opciones clásicas como jamón y morrones, calabresa, napolitana y cuatro quesos, todas elaboradas con ingredientes de alta calidad y siguiendo recetas tradicionales.

Banchero - Av. Almirante Brown y Suárez

Fundada en el barrio de La Boca en 1932, en un local que todavía existe en la esquina de la Avenida Almirante Brown y la calle Suárez, la pizzería Banchero se considera el creador de la fugazza con queso.

Pizzería Banchero. Foto Instagram.

Aparentemente, la inventó Juan Banchero, un día que cortó al medio una pizza de cebolla y le puso queso, para que no estuviera tan seca.

En el año 2002 Banchero fue declarado Sitio de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de sus aportes a la cocina argentina.

Güerrín Av. Corrientes 1368

Fundada por los genoveses Franco Malvezzi y Guido Grondona en el año 1932, en el mismo local que funciona hasta el día de hoy. El Obelisco nació en 1936, así que podría decirse que es su “hermano mayor”. Tiene la particularidad de que nunca abrió más sucursales, aunque sí se fue ampliando aumentando más sectores.

Guüerrin fue inaugurada en 1932. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Tiene la particularidad que, desde su fundación, el horno que permanece prendido hace más de 90 años. El horno número 1 es el original y se encuentra en el salón con la placa Horno 1, 1932. Con toneladas de quebracho mantiene durante las 24 horas una temperatura de 500 grados en el que se cocinan 60 pizzas por vez, que se van rotando de manera experta para que el queso se dore en la superficie y quede blando en el interior.

Declarada Sitio de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se calcula que se producen más de 2.000 pizzas diarias en los cinco hornos a leña del lugar. La revista Time Out la eligió como la mejor de la Argentina.

Las Cuartetas - Av. Corrientes 838

Es una de las más emblemáticas de Buenos Aires desde 1932 y forma parte de uno de los grandes íconos de la gastronomía porteña.

Las Cuartetas. Foto: Instagram @lascuartetaspizza

Se define como “una porción de Buenos Aires”. Fue fundada por una dupla de españoles y en 1955 cambió de socios cuando un grupo de unos 50 empleados compraron el fondo de comercio.

Hoy sus descendientes, hijos y nietos, son los dueños de la famosa pizzería. Las Cuartetas hace una pizza clásica al molde, aunque también se puede pedir media masa o a la piedra. No te podés ir sin probar la fugazzeta rellena, la de tomate y anchoas, la napolitana o la de espinaca con salsa blanca.