Elecciones 2025: hora por hora, cómo estará el clima para ir a votar en todo el país y qué pasa con las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional dio detalles acerca de las previsiones climáticas para la jornada electoral.

La bandera flameando en Plaza de Mayo Foto: REUTERS

Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas 2025 en todo el país, donde se votará para renovar bancas en las cámaras de Diputados y Senadores. En medio de un fin de semana marcado por las tormentas en Buenos Aires, el pronóstico del clima advirtió sobre las condiciones que se darán durante la jornada electoral.

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias para día de elecciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que la temperatura mínima será de 12 °C y la máxima de 22 °C.

Este domingo habrá elecciones legislativas. Foto: La Letra Chica

Cómo estará el clima durante las elecciones 2025 en Buenos Aires

La madrugada del domingo 26 de octubre estuvo marcada por un cielo algo nublado y una marca térmica de 12 grados.

Hacia la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado, que se mantendrá durante todo el día. Además, habrá 16 grados de promedio.

A la tarde la temperatura alcanzará los 22 °C, mientras que en para la noche se esperan 12 grados.

De esta manera, la falta de lluvias en el panorama indica que se podrá acudir a los centros de votación sin tener que contar con paraguas o complicaciones para llegar.

