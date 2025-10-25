Récord de precipitaciones: cuántos milímetros cayeron tras la intensas lluvias

Se reportó una importante caída de precipitaciones durante la mañana del sábado 25 de octubre y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó un número récord. Cuántos milímetros cayeron.

Cuántos milímetros cayeron según el Servicio Meteorológico Nacional. Foto: Redes sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizó un informe en torno a la alerta meteorológica que rigió desde el viernes 24 y continuó con fuerza durante la mañana del sábado 25. El organismo comunicó que hubo una caída récord de precipitaciones y detalló cuántos milímetros se registraron.

Desde el pasado miércoles 22 que se sabía de la alerta amarilla anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional. El viernes a la madrugada comenzaron las primeras precipitaciones con fuertes ráfagas de viento, que luego calmó durante el resto de la jornada.

Sin embargo, la madrugada y mañana del sábado 25 fue la más caótica: fuertes lluvias afectaron distintos barrios de Capital Federal, el Conurbano Bonaerense y el interior de la provincia de Buenos Aires.

El hombre tenía 60 años y había quedado varado por las inundaciones. Foto: Policía de la Ciudad

"Cayeron en Devoto 166 milímetros de agua, más del 15% del promedio mensual de octubre“, indicó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Ignacio Baistrocchi.

Además, la avenida General Paz fue una de las más afectadas a tal punto de que se inundó y desató un caos en el tránsito. Varios automovilistas tuvieron que bajar de sus vehículos en un contexto desesperante y desafortunadamente, un taxista se descompensó y murió tras haber quedado varado sobre la colectora.

Sumado a eso, cerca de las 16, se contabilizaron casi 15 mil usuarios sin luz: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que los afectados ascendían a 14.258: 1.776 correspondientes a la empresa Edenor y 12.482 a Edesur.

Lluvias en el AMBA: cuántos milímetros cayeron

De acuerdo al último reporte del Servicio Meteorológico Nacional publicado cerca del mediodía, los valores registrados desde las 9 de la mañana del viernes a la misma hora del sábado fueron de 123 milímetros.

De esta manera, en tan solo un día, la provincia de Buenos Aires superó la media de lluvias para el mes de octubre y lidera el ranking. Cabe resaltar que la mayor parte de la caída de precipitaciones se dio en dos horas, durante la mañana del sábado 25.

Cuándo deja de llover en Buenos Aires

Por la tarde del sábado 25, la intensidad de las lluvias y tormentas bajará y se espera una noche sin agua. El domingo 26, que habrá elecciones legislativas, la alerta amarilla habrá finalizado: el SMN comunicó que el cielo estará parcialmente nublado con una máxima de 23° y una mínima de 12°.